Bünyamin Demir kimdir? Güngören AK Parti belediye başkan adayı Bünyamin Demir mi?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli olduğu söyleniyor. AK Parti Güngören belediye başkan adayı kimin olduğu araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklaması beklenen AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merak konusu olurken, AK Parti Güngören belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti Güngören belediye başkan adayının Bünyamin Demir olacağı söyleniyor.

Bünyamin Demir kimdir?

İlkokulu Almanya’da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev almaya başladı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi altında adil düzen çalışmaları da yapmakta olan Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti belediye başkan adayları bellli oldu mu? AK Parti adayları kim oldu?