0553 313 94 23

Bünyamin Demir kimdir? Güngören AK Parti belediye başkan adayı Bünyamin Demir mi?

AK Parti yerel seçim 2019 adaylarını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Kasım’da 40 ilin belediye başkan adaylarını açıklamasıyla birlikte AK Parti İstanbul belediye başkan adayları kim oldu araştırılıyor. AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı kim oldu? İsmi AK Parti Güngören Belediye Başkan adayı için geçen Bünyamin Demir kimdir? Bünyamin Demir kaç yaşındadır, aslen nerelidir? İşte AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Bünyamin Demir'in biyografisi…

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:24
Bünyamin Demir kimdir? Güngören AK Parti belediye başkan adayı Bünyamin Demir mi?

31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaştıkça vatandaş AK Parti belediye başkan adayları 2019 listesinde hangi ismin yer alacağını araştırıyor. AK Parti’nin İstanbul belediye başkan adayları son dakika belli olduğu söyleniyor. AK Parti Güngören belediye başkan adayı kimin olduğu araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklaması beklenen AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının kim olacağı merak konusu olurken, AK Parti Güngören belediye başkan adayı kim olacak? AK Parti Güngören belediye başkan adayının Bünyamin Demir olacağı söyleniyor.

Bünyamin Demir kimdir? 

İlkokulu Almanya’da okuyan Bünyamin Demir, Güngören Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Haliç Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi bölümünde yüksek lisans ve doktora yapan Demir, 2008 yılında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kollarında görev almaya başladı. 2010-2014 yılları arasında İl Teşkilat Başkanlığı yaptı. Halen MKYK yedek üyeliği devam eden Demir, 6 Mayıs 2018’de yapılan İstanbul İl Kongresi sonrasında Ekonomi İşleri’nden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Medhal Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi altında adil düzen çalışmaları da yapmakta olan Demir, evli ve üç çocuk babasıdır.

AK Parti belediye başkan adayları bellli oldu mu? AK Parti adayları kim oldu?

 

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 15:24
  1. İstanbul
  2. AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı
  3. Bünyamin Demir kimdir? .
  4. Güngören AK Parti belediye başkan adayı Bünyamin Demir mi?
  5. ak parti güngören belediye başkanı
  6. Bünyamin Demir nereli

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti'nin Trabzon adayı belli oldu
    1. İYİ Parti'nin Trabzon adayı belli oldu
    2. Dolar son dört ayın en düşük..
    3. Edirne'de çöp konteynerinde ölü tilki..
    4. Merkez Bankası 2018 Güz Dönemi Yatırım..
    5. Açık Toplum Vakfı açıkladı! 'Çekiliyoruz
    6. Çok kritik plastik damacana uyarısı!
    7. Ürdün'de tartışmalı vergi yasası..
    8. Antalya'da trafik polislerinin..
    9. ANALİZ - Rusya-Ukrayna gerilimi denize..
    10. FETÖ'den gözaltına alınan 16 havacı..
    11. Hürriyet yazarı köşesinde itiraf etti:..
    12. "BBVA'nın Türkiye'den çıkacağı haberi..
    13. Pilotların son manevrası büyük bir..
    14. "Kupamızı ne zaman vereceksiniz?" diye..
    15. Erdoğan-Al Sani görüşmesi başladı
    16. Çavuşoğlu-Lajcak ortak basın toplantısı
    17. Açık Toplum Vakfı, faaliyetlerine son..
    18. Mehmet Çon kimdir?
    19. Türk Kızılayı'ndan Irak'taki..
    20. AB'den Rusya'ya kınama!
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Dev ihale iptal edildi! Bakanlık soruşturma açtı
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton üretilecek
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    "Erdoğan, Hatipoğlu'nu aradı, konu kapandı!"
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ: Türk halkı demek yanlış, doğrusu Türk milleti
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor
    MEB duyurdu! Ülkede 3 tane açılıyor

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir öğrenci olduğu anlattı
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti
    Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı kesinleşti