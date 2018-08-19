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Güngör Uras vefat etti! 'Ayşe Teyze' ve 'Ali Rıza Amca' karakterine hayat vermişti

85 yaşında hayatını kaybeten Güngör Uras, Milliyet gazetesindeki köşe yazılarında, ekonomiyi, kendi ürettiği 'Ayşe teyze' ve 'Ali Rıza amca' örnekleriyle anlatmasıyla da tanınıyordu. Peki Göngör Uras kimdir?

19 Ağustos 2018 Pazar 20:08
Güngör Uras vefat etti! 'Ayşe Teyze' ve 'Ali Rıza Amca' karakterine hayat vermişti

85 yaşında hayatını kaybeten Güngör Uras, Milliyet gazetesindeki köşe yazılarında, ekonomiyi, kendi ürettiği 'Ayşe teyze' ve 'Ali Rıza amca' örnekleriyle anlatmasıyla da tanınıyordu.

Milliyet Gazetesi ekonomi yazarı Güngör Uras 85 yaşında Şişli'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Şükrü Andaç CNN TÜRK canlı yayınında Güngör Uras'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şunları söyledi: "Bir süredir rahatsızlığı vardı. Sadece ustamız değil Türk ekonomisinin devlet planlamasından başlayıp bir çok özel grubun bugünlere gelmesinde katkısı olan bir isimdi. Hayali, hayatı üretimdi. Değerli bir ismi kaybettik Allah'tan rahmet diliyorum. Üç gün önce birlikteydik, bayramın birinci günü de birlikte olacaktık ama nasip olmadı. Son ana kadar iyiydi hayata direndi gözündeki heyecanı hiç kaybetmedi. Türkiye'de onun yazılarını okuyan herkese ekonomiyi anlatmek için Ayşe Teyze söylemine hayat vermişti. Ayşe Teyze öksüz kaldı desek yeridir. Önemli notlara işaret eden muazzam bir isimdi."

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da TED Yenişehir Koleji'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 'Mali Şube'sinden mezun olmuş, 1988'de Boğaziçi Üniversitesi'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994'te Marmara Üniversitesi'nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıydı. Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10.000 civarında makale yazdı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 20:08
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