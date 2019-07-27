Güneydoğu’nun en tehlikeli hırsızlık çetesine dev operasyon

Güneydoğu’nun farklı bölgelerinde bir çok hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen hırsızlık şebekelerine yönelik jandarma tarafından dev bir operasyon başlatıldı.

Gaziantep ve Şanlıurfa’da bir çok hırsızlık olayına karışan çete üyelerine yönelik Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ve Nizip Jandarma komutanlığı tarafından dev bir operasyon başlatıldı. Operasyonda polis ile jandarma ekipleri tarafından defalarca kıstırılan ve ateş açarak kaçmayı başaran çete üyelerinden 2’sinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için operasyonun sürdüğü öğrenildi.