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Güneydoğu’daki gazeteciler Mardin’de bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’na (GGF) bağlı cemiyetler, Mardin’de bir araya gelerek, yerelde sorunlarını gündeme aldı.

10 Mart 2019 Pazar 16:54
Güneydoğu’daki gazeteciler Mardin’de bir araya geldi

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu’na (GGF) bağlı cemiyetler, Mardin’de bir araya gelerek, yerelde sorunlarını gündeme aldı.

 

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) başkanlar kurulu toplantısını Mardin’de gerçekleştirdi. Bölge cemiyetleri ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan 40 gazeteci iki gün süre ile Mardin’de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunarak tarihi mekanları gezdi. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı GGF üyeleri, Vali Yaman ile görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Vali Yaman, Mardin genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması ile birlikte, tarihi şehirde turizm hareketlerinin normale dönüştüğünü söyledi. Vali Yaman, "Mardin genelinde vatandaşlarımız huzur ve güven içinde yaşamlarını sürdürüyor. Güvenlik güçlerimiz, teknolojik cihazlar desteğinde teröre karşı etkin bir mücadele sürdürüyor. Bu konuda sona gelindiğini söyleyebilirim. Bunun yanında sosyal alanlarda faaliyetlere yönelmek lazım. Gençlerimizi, öğrencilerimizi, çocuklarımız, enerjilerini yaralı alanlarda kullanmalarını sağlamak gerekir. Farklı spor dallarında on bin gencimiz sporla uğraşıyor. Biz bunlara imkan tanıyor ve destek veriyoruz. Mardin hentbolda, Kastamonu’dan sonra en güçlü yapıya sahip. 1. Lig’de 2 hentbol, 1 basketbol, 1 voleybol kadın takımı var. Vatandaşlarımızı spor salonlarına çekmeyi ve salon sporlarını sevdirdik. Buz pateni, her mahallemize havuz uygulamaları Ülke geneline örnek olmuş çalışmalar. Diğer spor alanlarında da önemli başarıla elde edildi" dedi.

 

GGF Başkanı Mehmet Çelik başkanlığında Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ’ı ziyaret eden GGF yönetimine Altındağ, DİKA’nın bölgede gerçekleştirdiği destek ve yaptıkları araştırma ve yatırımı yönlendirme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sonuç odaklı projelere dönük çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altındağ, "Bölgede, merkezden yerele değil, yerelden merkeze doğru neler yapılabilir, hangi yatırımlar bölgenin kalkınmasına ve istihdamına destek verebilir, bilgi esas yönlendirici çalışmalarımız var. Bölgemizdeki değerlerini, ortaya çıkarmak yerli ve yabancı sermayeyi bölgemize çekmek için uzman ekibimiz kurumsal bir anlayış ile çalışıyor. Avrupa ajansları 30 yıl önce kurmuştu, şimdi misyonunu tamamlamış, başka alanlara yönelmiştir. İşimiz masa da değil sahadadır. Bölgemiz dezavantajlı değil, avantajlı bir yapıya sahip. Yer altı zenginlikleri ve marka değeri olan ürünlerimiz var. Kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedefliyoruz. 3 milyon nüfusa sahip Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde son 2 yılda 2,5 trilyon liralık yatırım desteği verdik. Kriz dönemlerini fırsata dönüştürerek bölgedeki genç nüfusa istihdam sağladık" diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 16:54
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Siirt
  4. Mardin
  5. Kastamonu
  6. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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