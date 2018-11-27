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Güneydoğu'da sis

Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi

27 Kasım 2018 Salı 09:53
Güneydoğu'da sis

Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu.

Gaziantep'te sabahın erken saatlerinde özellikle kentin yüksek bölgelerinde etkisini gösteren sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 16 derece ölçüldü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Kilis

Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor. Yetkililer, sürücülerin yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sabah erken saatlerde özellikle kentin yüksek bölgelerinde yağmur sonrası sis etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü kentte, hava sıcaklığı da 9 derece ölçüldü. Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 09:53
  1. Şanlıurfa
  2. Kilis
  3. Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep
  4. sis lambaları
  5. Yoğun Sis

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