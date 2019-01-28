Güneydoğu'da memba kalitesinde içme suyu sevinci

DİYARBAKIR/ŞIRNAK (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - ABİDİN YEL - Devlet Su İşleri (DSİ), yaklaşık 220 milyon liralık yatırımla Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'taki 8 ilçeye memba kalitesinde içme suyu sağladı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan spora her alanda kalkınması ve refah seviyesinin artması için GAP Projesi yürütülüyor.

DSİ ise baraj yapımı ve sulamanın yanı sıra bölgedeki vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanmasına öncelik veriyor.

Bu kapsamda 81 il için İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırlayan DSİ, il ve ilçelerin 2045 ve 2071'e kadar olan içme suyu ihtiyacını gideriyor.

Diyarbakır'ın Ergani, Şırnak'ın Silopi ve Cizre, Siirt'in Pervari, Mardin'in Dargeçit, Ömerli, Yeşilli ve Midyat ilçelerine su sağlamak için 220 milyon lira yatırım yapan DSİ, yılda 58 milyon metreküp içme suyu temin edecek tesisler sayesinde, vatandaşların 26 yıllık ihtiyacını karşılayacak.

Çalışmalarla, bu yerleşim birimlerinde artık susuz yaz yaşanmayacak.

- Belediyeye devredildi

DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel, AA muhabirine, tesisler sayesinde memba kalitesinde içme suyu verilen bu ilçelerin ihtiyacının 2045 yılına kadar karşılanacağını bildirdi.

Gökyel, "Ergani İçme Suyu Projesi" kapsamında Dicle Baraj Gölü'nden alınan suyun, yapımı tamamlanan 14 kilometrelik isale hattıyla işletmeye açılan Ergani İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne aktarıldığını belirtti.

Yaklaşık 35 milyon liraya mal olan arıtma tesisinin belediyeye devrinin yapıldığını anlatan Gökyel, "Tesis, günlük 43 bin metreküp kapasiteli. Ergani'nin 2045 yılı nüfusunun 122 bin olması öngörülüyor. Tesisler sayesinde, 122 bin kişi için yılda 15,6 milyon metreküp içme suyu temin edildi." dedi.

- Cizre'ye yılda 18,9 milyon metreküp su

Su ihtiyacının özellikle yaz aylarında yoğun yaşandığı Cizre'de DSİ'nin önemli çalışma yürüttüğünü belirten Gökyel, buradaki projeye İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Cizre Belediyesinin de katkı sunduğunu söyledi.

Dicle Nehri yatağından alınan suyun 3 kilometre uzakta yaptıkları Cizre İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne iletildiğini ifade eden Gökyel, suyun, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik esaslarına uygun şekilde tesiste arıtıldıktan sonra ilçe merkezindeki 3 depoya aktarıldığını kaydetti.

Cizre'nin 2045 nüfusunun 243 bin olacağının öngörüldüğünü dile getiren Gökyel, "Cizre'de 243 bin kişi için yılda 18,9 milyon metreküp içme suyu temini yapıldı. Tesisler, yaklaşık 70 milyon liraya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Gökyel, Silopi'de ise Başverimli beldesinden 7 kilometrelik isale hattı çekildiğini kaydetti.

Ali Gökyel, Pervari'nin içme suyu sorunun, Pervari İçme Suyu Çayırlı Kaynağı Kaptaj Rehabilitasyonu Projesi sayesinde giderildiğini vurguladı.

- 55 kilometre boru hattı

Dargeçit'in içme suyu ihtiyacını 32 kilometrelik isale hattıyla Germiyo kaynaklarından karşıladıklarını belirten Gökyel, "3 pompa istasyonu, 2 su deposunun da yer aldığı tesisler için 24 milyon 161 bin lira harcandı." dedi.

Midyat için Beyazsu'dan alınacak suyun 55 kilometrelik çelik ve demir borudan yapılan hat sayesinde iletileceğine işaret eden Gökyel, şöyle devam etti:

"Midyat ilçe merkezi ile Sivrice, Yemişli, Budaklı, Yolbaşı, Gelinkaya ve Acırlı yerleşimlerinin 2045'e kadar içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için tesisler inşa edilecek. Proje kapsamındaki yerleşimlerin 2045 nüfusunun 209 bin 558 olması öngörülüyor. Yapılan tesislerle bu nüfus için yılda 18,16 milyon metreküp su temini yapılacak. Proje kapsamında yapılan tesislerin yatırım bedeli 87 milyon 804 bin lira."

- 240 kilometrelik şebeke yenilendi

Cizre Belediye Başkan Vekili Kaymakam Faik Arıcan ise ilçede özellikle yaz aylarında mahallelere haftada bir gün su verilmesi dolayısıyla büyük sıkıntı yaşandığını, bunun giderilmesi için DSİ ile koordineli çalışma yürüttüklerini belirtti.

DSİ'nin nehirden aldığı suyu arıttıktan sonra depolara aktardığını dile getiren Arıcan, belediye olarak bu çalışmaya eş zamanlı şekilde ilçe merkezinde 240 kilometrelik su şebekesini yenilediklerini vurguladı.

Belediyenin 30 bin konutun su sayacını ücretsiz yenilediğine işaret eden Arıcan, "Su sıkıntısı dolayısıyla 'Dicle Nehri akar Cizreli bakar' ifadesi kullanılıyordu artık bunu söyleyemeyecekler. Cizre'nin su çilesi sona erdi." dedi.

-"Artık çocuklarımız sık sık hastalanmayacak"

Cizre Muhtarlar Birliği Başkanı Seyithan Tuncer ise yakın zamana kadar haftanın bir günü su verilmesi dolayısıyla vatandaşın Dicle Nehri'nden kovalarla taşıdığı suyu evlerinin damındaki depoya aktardığını söyledi.

Nehirden alınan suyun arıtılmadan tüketilmesi dolayısıyla özellikle yaz aylarında bulaşıcı hastalıkların yaşandığına işaret eden Tuncer, şöyle konuştu:

"Yeni kurulan arıtma tesisi sayesinde evlerimize kesintisiz memba kalitesinde su verildi. Artık çocuklarımız sık sık hastalanmayacak. Bundan sonra 'Dicle Nehri akar Cizreliler içer' diyeceğiz. Bu tesisin ilçeye kazandırılmasına vesile olan DSİ ve Cizre Belediyesine teşekkür ediyoruz."

- "Cizrelilerin hayali gerçekleşti"

Dağkapı Mahalle Muhtarı Abdullah İdi de "Cizrelilerin hayali gerçekleşti. Bizi mikroplu sudan kurtardılar. İlçemize memba kalitesinde su verilmeye başlandı." dedi.

Mahalleli kadınlar ise kesintisiz temiz suya kavuşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.