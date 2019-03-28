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Güneydoğu'da kültür sanat

Şanlıurfa, bu hafta üç tiyatro oyunana ev sahipliği yapacak - İstanbul Devlet Tiyatrosu "Karmakarışık" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak

28 Mart 2019 Perşembe 11:20
Güneydoğu'da kültür sanat

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa bu hafta üç tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu "Karmakarışık" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 30 Mart'ta saat 13.00'te "Hopçik ile Dopçik" adlı oyunu Şair Nabi Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşturacak.

Ekip, Tayfun Orhan'ın yazdığı, Hasan Ocakoğlu'nun yönettiği ''Bir Kavanoz Kahkaha'' adlı oyunu da aynı gün ve yerde saat 20.00'de beğeniye sunacak.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Entrikalı Dolap" adlı oyunu Şanlıurfalılar için sahneleyecek. Yunus Emre Gümüş'ün yazdığı, Sabri Özmener'in yönettiği oyunda Emre Salı, Ceren Karahan ve Günay Ertekin rol alıyor. İyilik ve kötülüğün bir elbise dolabı etrafında döndüğü, insanın vefa ve çıkar çatışmasının gülünçlüğünü ortaya koyan oyun, 2 Nisan Salı saat 19.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

- Gaziantep

İstanbul Devlet Tiyatrosu "Karmakarışık" adlı oyununu Gazianteplilerin beğenisine sunacak. Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in yönettiği oyunda, Erkan Taşdöğen, Fatih Kahraman, Ali Ersin Yenar ve daha birçok oyuncu rol alıyor.

Richard Phillips adında saygın bir bakanın başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Richard, rakip partinin sekreteriyle küçük bir kaçamak yapmak için bir otel odası tutar ancak otel odasında bir cesetle karşılaştıklarında olaylar içinden çıkılmaz ve karmakarışık bir hal alır. Küçük bir yalan sizden ne götürebilir ki? Hiç hafife almayın belki de tüm ciddiyetinizi alıp, gülünç hallere sokabilir sizi. Bir kaçamak, bir yalan, bir ceset ve sürpriz yapan bir eş. Karmakarışık olmanın kaçınılmaz tarifi."

Oyun, 29 Mart Cuma saat 20.00'de 30 Mart Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Koray Avcı 29 Mart Cuma , Serkan Kaya ise 3 Nisan Çarşamba, bir eğlence mekanında sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendirecek.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:20
  1. Gaziantep
  2. Güneydoğu'da kültür-sanat
  3. konser
  4. Şanlıurfa
  5. tiyatro

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