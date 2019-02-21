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Güneydoğu'da kültür sanat

Gaziantep'te "Gidiş Dönüş", "Benimle Delirir misin?" ve "Dali'nin Kadınları" adlı oyunlar sahnelenecek- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da biri çocuklar için olmak üzere 2 oyunla seyirciyle buluşacak

21 Şubat 2019 Perşembe 15:43
Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, "Gidiş Dönüş", "Benimle Delirir misin?" ve "Dali'nin Kadınları" adlı oyunlar tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu, "Dali'nin Kadınları" adlı oyunu Gaziantepli tiyatroseverler için sahneleyecek.

Erdi Işık'ın yazdığı, Ali Düşenkalkar'ın yönettiği oyunda, Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan rol alıyor.

Dali'nin Kadınları olarak anılan Marilyn Monroe, Virginia Woolf, Edith Piaf ve Frida Kahlo'nun hikayesinin anlatıldığı oyun, bugün saat 20.00'de Şehitkamil Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

Ankara Devlet Tiyatrosu ise Alexander Galin'in yazdığı, Hale Kuntay'ın Türkçeye uyarladığı, Ali Hürol'un yönettiği "Gidiş Dönüş" adlı oyunu Gaziantepli tiyatroseverler için sahneye koyacak.

Şahap Sayılgan, Funda Mete ve Cem Balcı gibi birçok sanatçının rol aldığı oyunda, yıllarca köyde yaşayan Çmutin'in, Moskova'da kızı ve damadıyla yaşamaya başlamasının ardından başından geçen olaylar anlatılıyor.

Oyun, 22 Şubat Cuma günü saat 20.00'de, 23 Şubat Cumartesi günü de 14.00 ve 20.00 saatlerinde Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

İstanbul Temaşa Tiyatrosu da "Benimle Delirir Misin?" adlı oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mine Artu'nun yazdığı 2 kişilik oyunda, yönetmen ve oyuncu Necmi Yapıcı'ya, Nihan Durukan da eşlik ediyor.

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyun, 25 Şubat Pazartesi günü Deva Okulları Konferans Salonu'nda izlenebilecek.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, sevilen oyunlarını tiyatroseverler için sahneleyecek.

"Hopçik ile Dopçik" adlı oyun da 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de çocukların beğenisine sunulacak.

Orhan Kemal'in yazdığı "72. Koğuş" adlı tiyatro oyunu da aynı gün saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:43
  1. benimle delirir misin
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