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Güneydoğu'da kültür-sanat

Kozyatağı Kültür Merkezi "Leenane'in Güzellik Kraliçesi" adlı oyunu, Gaziantepli ve Şanlıurfalı sanatseverler için sahneleyecek

14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Güneydoğu'da kültür-sanat

GAZİANTEP (AA) - Kozyatağı Kültür Merkezi "Leenane'in Güzellik Kraliçesi" adlı oyunu, Gaziantepli ve Şanlıurfalı sanatseverler için sahneleyecek.

Konya Devlet Tiyatrosu "Uyan" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin yazdığı, Yaşar Özboz'un oyunlaştırdığı ve yönettiği oyunda Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Ayhan Anıl, Halis Berkay Beder ve daha birçok oyuncu rol alıyor. Oyun, Hz. Mevlana’nın ölümsüz eseri olan “Mesnevi” deki seçme hikayelerden yola çıkıyor.

Oyun, 15 Şubat Cuma saat 20.00'de, 16 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kozyatağı Kültür Merkezi, "Leenane'in Güzellik Kraliçesi" adlı oyununu Gaziantepli tiyatroseverler için sahneleyecek.

Martin McDonagh yazdığı, Cüneyt Çalışkur anısına 10 yıl sonra yeniden sahneye konulan oyunda, Sumru Yavrucuk, Rüçhan Çalışkur, Hakkı Ergök ve Serdar Yeğin rol alıyor.

İrlanda'da Leenane kasabasında, annesiyle yaşayan Maureen'in hikayesinin anlatıldığı oyunun konusu şöyle:

"Anne, kız arasındaki sevgi ve nefret çelişkisi, Maureen'in aşık olmasıyla iyice belirginleşir. Mag'in kızını, kızının da sevgilisini yitirme korkuları durumu iyice çıkmaza sokmaktadır. Sevgisizlik, şiddet, hayal kırıklıkları gibi duygularla insanların iç dünyası irdelenir. Oyun, özünde bir umut öyküsüdür."

Eser, 19 Şubat Salı saat 20.00'de Benim Koleji Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

- Şanlıurfa

"Leenane'in Güzellik Kraliçesi" adlı oyun Gaziantep'in ardından Şanlıurfalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Oyun, 20 Şubat Çarşamba saat 20.00'de Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Grup Abdal 17 Şubat Pazar saat 19.00'da, Teoman 19 Şubat Salı günü saat 21.00'da Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda Şanlıurfalı hayranlarıyla buluşacak.




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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. Gaziantep
  2. Leenane'in Güzellik Kraliçesi
  3. oyun
  4. Şanlıurfa
  5. Uyan

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