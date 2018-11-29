Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Baba Sahne'nin "Bir Baba Hamlet" oyunu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunulurken, Şanlıurfa ise bu hafta 4 tiyatro oyunu ile bir konsere ev sahipliği yapacak.

Gaziantep'te, Sebastian Seidel'in yazdığı, Yücel Erten'in Türkçe'ye uyarladığı, Emrah Eren'in yönettiği oyunda Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor.

Absürt bir komedi olan oyunun konusu ise şöyle:

"Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör, diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın. Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik 'Bir Baba Hamlet'e dönüşür."

Oyun, 3 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Betül Arım'ın yazıp oynadığı, Ahmet Ayaz Yılmaz'ın yönettiği "Dışarda Hiçbir Şey Var" adlı oyun da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İnsanın kendi değerini bilmesi üzerinde durulan oyunun konusu şu şekilde:

"Hepimizin tek ve biricik olduğunu, bize armağan ve emanet edilen bu muhteşem varlığın farkına varmamızı, kendimize verebileceğimiz en büyük armağanın kendimizi bilmek, tanımak ve var etmek olduğunu, bilinçaltımızın bizi nasıl yönettiğini, anda ve sevgide kalmanın yaşamımızı nasıl değiştirdiğini, hastalıkları nasıl yenebileceğimizi, daha pek çok şeyi kendi yaşamından örnekler, hikayeler ve şiirlerle eğlenceli bir dille anlatıp, 'dostumuz da düşmanımız da biziz, bizi bizden başka engelleyen yok, hayatla kavga etmek yerine onunla şarkı söyleyip dans edebiliriz, seçim sizin' der ve şarkıya başlar."

Oyun, 5 Aralık Çarşamba günü saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Televizyon programlarından Güldür Güldür Show ekibi de birbirinden komik skeçlerini Gaziantep'te sahneleyecek.

Aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa, birçok konuyu kendi mizah anlayışları, farklı yaklaşımları ve çözümleriyle sergiliyor.

Show 1-2 Aralık günlerinde saat 20.00'de GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

- Konser

Türk pop müziğinin sevilen seslerinden Mabel Matiz, şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Mabel Matiz, 30 Kasım Cuma günü saat 20,30'da Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahneye çıkacak.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa da bu hafta 4 tiyatro oyunu ile bir konsere ev sahipliği yapacak.

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ayşen Gruda, "Deli kadın" oyunuyla 56'ncı sanat yılında Şanlıurfalı sevenlerinin karşısına çıkacak.

Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda 30 Kasım Cuma günü saat 20.00'de sahne alacak Gruda, okul yıllarından oyunculuk anılarına kadar yaşamından birçok kesiti oyunla anlatacak.

Ayşen Gruda, Türk sinemasının unutulmaz isimleri Adile Naşit, Tarık Akan ve "çocukluk arkadaşım" dediği Kemal Sunal ile yaşadığı diyalogları ve komik olayları yaklaşık 2 saat sürecek oyununda izleyicilerle paylaşacak.

Haliliye Belediyesi tarafından organize edilen ve solistliğini İsmail Hakkı Karaca'nın yaptığı Türk sanat müziği konseri, 30 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 1 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'te Orhan Kemal'in yazdığı "72'nci Koğuş" adlı tiyatro oyununu çocuklar için, aynı günde ve yerde saat 20.00'de de aynı oyunu yetişkinler için sahneleyecek.

Başrolünü Haldun Dormen'in oynadığı Moliere'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", 9'uncu yılında seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Hakan Altıner'in sahneye koyduğu oyunun koreografisi Mikel N. Vidhi, kostüm tasarımı Türkan Kafadar, dekor tasarımı Gizem Gürsel ile Sedef Kermen, ışık tasarımı ise Cengiz Özdemir'e ait.

Göksel Kortay, Hakan Altıner, Damla Cercişoğlu, Barış Kıralioğlu, Caner Tör, Reyhan Aydınsel ve Işık Selin Kuyumcu'nun da rol aldığı oyun, tiyatro ile barok müziğin tanınmış bestecilerini bir araya getiriyor. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda 4 Aralık Salı günü saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak oyunda, 17'nci yüzyılda Fransa'da cahil, saf ama çok zengin bir adam olan mösyö Jourdain'in asilzade olmak için yaptığı girişimler anlatılıyor.