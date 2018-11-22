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Güneydoğu'da kültür sanat

22 Kasım 2018 Perşembe 12:48
Güneydoğu'da kültür sanat

GAZİANTEP (AA) - Ankara Birlik Tiyatrosu, "Mahzuni Şerif" adlı oyununu Gaziantepli sanatseverlerin beğenisine sunacak, Şanlıurfa ise bu hafta 10 gün sürecek "Şanlıurfa 2'nci Ulusal Kitap Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

Gaziantep'te, Ali Öztunç'un "Devr-i Mahzuni" adlı eserini Hakan Güneri'nin uyarladığı, Murat Sarı'nın yönettiği oyunda, Ferit Hantal, İbrahim Emin Ege, Mehmet Güler, Merve Köse, Hale Üstün, Hakan Güneri, Mehmet Esatoğlu ve Fahri Bozbaş rol alıyor.

Türk Halk Müziğinin önemli isimlerinden Mahzuni Şerif'in hayatının anlatıldığı oyunun konusu ise şöyle:

"Cezaevinde Yılmaz Güney vardır. Oyunun konusuna uygun olarak gençlik liderlerinin ikisi de o koğuşta yerini almıştır. Aynı zamanda bir tiyatro yazarı ve oyuncusu, müzisyen. Kısaca Türk aydınları bir koğuşta, darbenin ağır koşulları altında kendilerine oluşturdukları özgür alanda kendi tecrübelerini birbirilerine aktarmaktalar."

Oyun, 26 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Victor Hugo'nun ölümsüz eseri Notre Dame'in Kamburu müzikali de Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Erhan Yaman ve Vural Bingöl'ün uyarlayıp yönettiği oyunda, başta Kamala Mustafayeva, Andrea Primavera, Erhan Yaman, Murat Yaşar Özdemir, Bahtiyar Tamer Aksu, Alaattin Bahar, Ayça Azize Ergün rol alıyor.

Oyunun konusu şöyle:

"Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile Fransa'nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo'nun ve Kral'a bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan Çingene Kızı Esmeralda'ya olan aşklarını, zangoç ile papazın ruhlarında oluşan ikilemleri ve tepkileri, romantik yaklaşımları ele alıyor."

Oyun 27 Kasım Salı saat 20.00'de Şahinbey Belediyesi Konferans Salonu'nda sahnelenecek.

Türk Halk Müziğinin sevilen seslerinden Nurettin Rençber, şarkılarını Gaziantepli hayranları için seslendirecek.

Konser, 26 Kasım Pazartesi saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde dinlenebilecek.

- Şanlıurfa 2'nci Ulusal Kitap Fuarı

Şanlıurfa, bu hafta 10 gün sürecek "Şanlıurfa 2'nci Ulusal Kitap Fuarı"na ev sahipliği yapacak.

Merkez Karaköprü ilçesindeki Fuar Merkezi'nde 250 yayınevi ve 150 şair ile yazarın katılması planlanan fuar, yarın saat 14.00'de kapılarını açacak.

Aralarında Ahmet Günbay Yıldız, Halit Ertuğrul, Emine Şenlikoğlu gibi çok sayıda ünlü yazarın katılacağı 10 gün sürecek fuarda, söyleşi, panel ve imza günleri de düzenlenecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:48
  1. konser
  2. oyun
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