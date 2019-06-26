0553 313 94 23

Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar

Bölgede hava sıcaklığı uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üstüne çıktı - Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta sıcaklığın 40 dereceyi aşması yaşamı olumsuz etkiledi

26 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar

DİYARBAKIR (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 40 dereceyi aştı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üstüne çıktı. Diyarbakır'da dün en yüksek 40 derece olarak ölçülen sıcaklık, bugün 42 dereceyi gördü. Kentte, yarın sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor.

Batman'da dün 41 derece olan sıcaklık, bugün ve yarın 42 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün 43, bugün 45, yarın 44, Silopi ilçesinde dün 42, bugün 44, yarın da 43 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın 28 Haziran'dan itibaren mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta sıcaklığın 40 dereceyi aşması yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar, gölge mekanlarda zaman geçirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da sıcaklığın etkisini azaltmak için tarihi Sur diplerinde gölge alanlara sığınıyor.

- Süs havuzunda serinliyorlar

Sur ilçesinde çok sayıda çocuk da Anzele'deki süs havuzunda serinliyor.

12 yaşındaki Hasan Kılıç, AA muhabirine, serinlemek için Anzele'ye geldiklerini anlatarak, "Okullar tatil oldu, havalar 40 dereceyi aştı. Biz de serinlemek için tek bu yolu bulduk." ifadelerini kullandı.

Muhammed Aktan da havuzlara ücretli olduğu için gidemediklerini, bu nedenle Anzele'de serinlediklerini aktardı.

- "Kavurucu sıcakları yaşıyoruz"

Şırnak'ın Cizre ilçesi de sıcak havanın etkisi altında. İlçede yaşayan Abdullah Güldürmez, ilçede yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceyi aştığını, bundan dolayı zorlandıklarını söyledi.

Cıcak havada çalışan insanlar bulunduğunu ifade eden Güldürmez, "Ama esnaf sıcak havada kepenkleri kapatıp akşam üzeri açıyor. Burada yaz aylarında insanlar sıcak hava nedeniyle çok zor şartlarda yaşıyor. Cizre'de yaz aylarında kavurucu sıcakları yaşıyoruz." dedi.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıklardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.






Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
  1. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    3. Eyüpsultan’da temizlik ve tadilat..
    4. DenizBank'tan "Enflasyona Endeksli..
    5. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    6. Irmakta mahsur kalan mandaya operasyon
    7. Rusya'dan flaş S-400 ve Türkiye..
    8. ABD’li ve İsrailli yetkililer..
    9. Güvenlik güçleri telsizi bırakıp..
    10. Mürettebatın söndü sandığı alevler..
    11. Batur: "Madde bağımlılığına karşı..
    12. Irak'ın kronikleşen sorunu "elektrik..
    13. Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den..
    14. Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar
    15. Honor 7C, özel fiyatıyla A101'de..
    16. Hakkari Belediyesinden üstyapı..
    17. Sağlıkta şiddet durmuyor
    18. Didimli kadınlara pazarlama teknikleri..
    19. Kuvvet komutanlarından gazeteci Alan..
    20. Karesi’nin asırlık geleneği Şamlı..
    21. Türkiye'de ilk kalp naklini yapan..
    22. 50 peynirli şehir Balıkesir, Çin’de..
    23. Tantavi Görsel Sanatlar Merkezi 15..
    24. Sanatçılar gençleri uyuşturucu..
    25. Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    26. Serebral palsi hastası öğrenci..
    27. CHP Sözcüsü Öztrak: “Hizmet tüm halk..
    28. Çatıdaki boruya sıkışan kediyi itfaiye..
    29. Şişecam Düzcam, Hindistan'da "Şişecam..
    30. Balıkesir’de Şehir Koordinasyon..
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Şamil Tayyar'dan flaş çıkış: Krizden çıkmak için tarihi fırsat
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler