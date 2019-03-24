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Güneydoğu'da aşiretlerden teröre karşı 'birlik' çağrısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önde gelen aşiretlerinin temsilcileri Şanlıurfa'da bir araya geldi. Toplantıda terör örgütü ve uzantılarına karşı birlik ve beraberlik çağrısında bulunuldu.

24 Mart 2019 Pazar 07:18
Güneydoğu'da aşiretlerden teröre karşı 'birlik' çağrısı

Kentteki bir otelde biraya gelen Şırnak, Şanlıurfa ve Hakkari'deki 31 aşiretin önde gelenleri, toplumun huzuru ve güvenliğinin bozulmaması için terör örgütüne ve uzantılarına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Terör örgütleri ve uzantılarına karşı birlik ve beraberlik

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantının amacının Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı tehditlere ve terör örgütlerine karşı bu topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiğini göstermek olduğunu söyledi.

"İzin vermeyeğiz"

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Külünk, şöyle konuştu:

"Bugün bir araya geldiğimiz aşiret temsilcilerimizle hasbihal ettik. Terör örgütünün siyasi kanadının üzerinde ve farklı partilerle kurduğu ittifaklar üzerinden şehirlerimize yönelik operasyonlarına karşı bir arada olduğumuzu, buna asla izin vermeyeceğimizi, bu oyunun fark edildiğini bu oyununda bozacak iradenin milletin iradesi olduğunu ifade etmek üzere biraya geldik. Aşiretlerimiz 31 Mart'ta teröre karşı ve terörün siyasi ayağına farklı kimliklerin arkasına saklanarak ülkemize ve şehirlerimize yönelik operasyonlara izin vermeyeceklerini ifade etti."

Şırnak'ta yaşayan Tatar ailesinin temsilcisi Beşir Tatar da yıllarca terör örgütüne karşı yürüttükleri mücadeleyi anlattı.

Şehitler için edilen duanın ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 07:18
  1. İstanbul
  2. Şanlıurfa
  3. Hakkari
  4. Şırnak
  5. Güneydoğu
  6. aşiret
  7. Metin Külünk

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