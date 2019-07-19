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Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:40
Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen parçalı tarım arazilerinin toplulaştırma çalışmaları çerçevesinde Diyarbakır, Mardin ve Batman’da 400 köyde arazi birleştirmeleri tamamlandı. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan’a bağlı Sulak mahallelerinde yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine dağıtıldı.


3.6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı


Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde 8.2 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülüyor. Yapılan bu çalışmalar neticesinde 3.6 milyon hektar alanda tescil işlemleri tamamlandı, 4.6 milyon hektar alanda ise birleştirme çalışmaları sürüyor.


2023 yılına kadar toplulaştırma çalışmalarını tamamlamayı hedefleyen Bakanlık, çalışmaların tamamlandığı arazilerde yeni oluşturulan tapuları ise çiftçilere dağıtmaya devam ediyor.



Tapular hak sahiplerine dağıtıldı


Bu çerçevedeDiyarbakır’da 445 köy, Mardin’de 8 köy ve Batman’da 36 köy olmak üzere toplam 489 köy ve 680 bin 444 dönüm alanda toplulaştırma çalışması yapıldı. Bölgede yapılan toplulaştırma kapsamında 400 köyde çalışmalar tamamlandı, 89 köyde ise çalışmalar sürüyor.


Toplulaştırma çalışmaları tamamlanan Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Karabaş ve Silvan’a bağlı Sulak mahallelerinde oluşturulan yeni parsellere ait tapular hak sahiplerine törenle dağıtıldı.


Arazi Toplulaştırması ile küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlenerek, daha az zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı sağlayarak, üretimin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:40
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