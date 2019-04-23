Güneydoğu'da "23 Nisan" coşkusu

DİYARBAKIR (AA) - Şırnak, Siirt ve Mardin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şırnak'taki törende Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



TOKİ Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi İrem Berfin Dündar, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın makamına geçti, çeşitli talimatlar verdi.



Vali Aktaş, Şırnak'ın Türkiye'nin en genç nüfusa sahip ikinci ili olduğunu belirtti.

"Gençlere yönelik okul, park, eğlence alanları gibi alanlarda devletimiz bize pozitif ayrımcılık tanıyor." diyen Aktaş, kentin yeniden ihyasında son aşamaya gelindiğini, çalışmaları kısa sürede tamamlamak için gayret ettiklerini söyledi.

Tören, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, gençlerin ileride sporda, bilimde ve eğitimde dünyada söz sahibi olacağını ifade etti.



"Her şeyin en iyisine layık olan çocuklarımızın soran, sorgulayan, yenilikçi, teknolojiyi yararlı bir şekilde kullanabilen milli ve manevi değerlerine bağlı, insan haklarına saygılı, kendine güvenlerini gördükçe heyecanımız, sevincimiz daha da artıyor." diyen Yılmaz, 23 Nisan 1920 ruhunun temsil ettiği bütün değerlerin nesilden nesile aktarılacağını dile getirdi.

Öğrencilerin okuduğu şiirler, folklor ve jimnastik gösterileriyle devam eden programda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Şırnak Belediye Başkan Vekili Dr. Ferit Batmaz, 23. Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Güneş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Stadyumu'ndaki programda da Vali Ali Fuat Atik ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, kortej eşliğinde çocukların bayramını kutladı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Güneş, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün millet için bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ı geleceğin teminatı olarak gördüğü çocuklara armağan ettiğini söyledi.

23 Nisan'ı sevinç ve coşkuyla kutladıklarını dile getiren Güneş, "Bu bayram, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir geleceğin çağrısıdır." dedi.

Şiirlerin okunduğu etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Türkiye ve diğer ülkelere ait dans gösterilerinin ardından çocuklar birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Törende çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

- Mardin

Mardin Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı tarafından çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine işaret etti.



Çocuklara iyi bir gelecek ve ülke bırakma gayretinde olduklarını dile getiren Sarı, eğitim ve öğretimin kalitesinin artmasına yönelik çalışmaların yanı sıra sosyal projelerle de öğrencilerin hayatlarına katkı sağlamak istediklerini söyledi.

Daha sonra öğrenciler, şiir okudu, halk oyunları ve semazen gösterileri sunuldu.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene Vali yardımcıları Osman Demir ve Mesut Uslu, İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Mustafa Tokgöz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdurrahim Zengin, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı.







