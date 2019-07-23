Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği basın sektörü sorunlarına dikkat çekti

Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Ömer Büyüktimur, kangrenleşen basın sektörü sorunlarına dikkat çekerek bu sorunların bir an evvel çözüme kavuşturulmasının ülkeye büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Basın üzerinde uygulanan sansürün bizzat gazeteciler tarafından kaldırıldığı tarih olan 24 Temmuz 1908’in, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla ’Basın Bayramı’ olarak kutlandığını belirten Ömer Büyüktimur, aradan geçen 111 yılda ülkemizde basın sektörünün maalesef ciddi sorunlarla hala boğuştuğunu kaydetti. Büyüktimur, "Basın özgürlüğünden çalışma koşullarına çözülmeyi bekleyen sorunlar silsilesi, ne yazık ki her dönemde gözardı edilmiştir. Basın sektörünün yıllardır içinde bulunduğu sorunların hukuk kuralları ve demokrasi çerçevesinde giderilmesi artık elzem bir hal almıştır. Öncelikle ifade ve basın özgürlüğünün önündeki kısıtlayıcı maddeler, Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılarak, evrensel ölçüler baz alınarak sorun üretici olmaktan çıkarılmalıdır. Gazetecilerin sosyal ve ekonomik yönde, çalışma koşullarını iyileştirici düzenlenmelerin yapılması, basın ve iletişim alanındaki fakültelere büyük önem verilerek, buradan mezun olan, mesleğe gönül vermiş kişilerin çalıştırılmasını teşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır. Tüm ulaşım araçlarında geçerli olması planlanan ’Türkiye Kart’ kapsamına basın kartlarının dahil edilmesini bekliyoruz. Gazetecilik mesleği ve mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasası’na da ivedilikle ihtiyaç olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

"Ortak çalışma yapılmalı"

Güneydoğu Yerel Gazeteciler Derneği Başkanı Ömer Büyüktimur, tüm meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının oluşturulması ve kısa zamanda sonuç getirici düzenlemelere gidilmesini, beklediklerini dile getirerek, sorunların ortak çalışma ile çözülebileceğini kaydetti. Büyüktimur, "Ekonomik olarak zor günler yaşayan başta yerel olmak üzere basının gelir kaynakları gün geçtikçe azalmaktatır.

Girdilerin, ham madde üzerindeki artışlar, dövizdeki dalgalanma büyük bir ekonomik sıkıntılar yarattığı gibi, bir çok kuruluş, özellikle yerel medya, maaş ödeyemez hale geldi. Siyasal iktidarın ve muhalefetin işbirliği içerisinde, basının temel sorunlarına çözüm getirmeli. Gerek vergi, gerekse SGK primlerinde indirim yapılması, faizsiz kredi kullanma imkanı gibi bir dizi önlemlerin kısa zamanda alınması, hayati önem içermektedir. Gazetecilerin erken emeklilik hakkından yararlanabilmeleri için gerekli olan basın kartları, İletişim Başkanlığınca yaklaşık bir yıldır basın kartı komisyonu toplanmadığından geçikmektedir. Basın Kartı Komisyonundaki belirsizliğin ortadan kaldırılarak toplantıya çağrılması ve meslektaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçilmelidir. Bu talepleri dile getirirken, tüm meslektaşlarımızın "Basın Bayramını" kutluyoruz" diye konuştu.