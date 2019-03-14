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Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin “Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi” anket sonuçlarını açıkladı.

14 Mart 2019 Perşembe 11:39
Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde bomba anket sonuçları!

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala EMAX Araştırma Şirketi “Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi” yerel seçim anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

EMAX Araştırma Şirketi, 31 Mart yerel seçimleri için 8-12 Mart 2019 tarihleri arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yer alan illerde, önceden hazırlanmış soru formuna bağlı olarak (CATI) bilgisayar destekli telefonla anketi gerçekleştirdi.

Araştırma örneklemi TÜİK, 2014 Yerel Seçim Sonuçları ve 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel sonuçları dikkate alınıp, her ili temsil edecek nitelikte oluşturularak düzenlendi. Elde edilen veriler, kontrol edildikten sonra bilgisayar ortamına aktarıldı, SPSS istatistik paket programı yardımıyla çözümlemeler yapıldı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:39
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