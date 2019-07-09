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Güneydoğu Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu ŞUTSO’da bir araya geldi

Sigorta Acentelerinin sorun ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Kilis, Adıyaman ve Şırnak illerindeki Odaların Meclis ve Meslek Komite üyelerinden oluşan “Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

09 Temmuz 2019 Salı 14:35
Güneydoğu Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu ŞUTSO’da bir araya geldi

Sigorta Acentelerinin sorun ve çözüm önerileri ile ilgili olarak Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Kilis, Adıyaman ve Şırnak illerindeki Odaların Meclis ve Meslek Komite üyelerinden oluşan “Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğinde dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları bünyesinde bulunan Sigorta Acenteleri Meslek Komitelerinden oluşan platform, dördüncü toplantısını Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ev sahipliğindeki toplantıda sektördeki sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. ŞUTSO Sigorta Acenteleri Meslek Komite Başkanı Adem Köroğlu’nun başkanlık ettiği dördüncü toplantıda Gaziantep Ticaret Odasını Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen, Meclis Üyesi Hasan Ali Gözükara, Komite Üyesi Dilek Yılmaz ve Ticari İşlemler Müdürü Mustafa Aslan temsil etti. Toplantıya, TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, Başkan Yardımcısı Süleyman Özer, İcra Komitesi üyeleri Mehmet Özgür Yılmaz, Osman İnanoğlu, Yener Koçer ve TOBB Sigortacılık Sektör Meclis Başkanı Yavuz Özçağın da katılım gösterdi.


Sigorta ders kitaplarına girmeli


Yapılan toplantıda platform üyelerinin Türkiye’de sigortacılık bilincinin geliştirilmesi için ders kitaplarına ve müfredata ekleme yapılması yönünde görüş birliğine vardıklarını söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Sigorta Acenteleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Sözmen, platformun konuyu ilgililere iletme kararı aldığını belirtti. Toplantıda sektörü ilgilendiren birçok konunun değerlendirildiğini dile getiren Sözmen, “Platform üyeleri olarak rutin yaptığımız bölgesel toplantılarda sektörümüzde yaşanan gelişmeleri, yaşanan sıkıntıları ve çözümleri istişare ediyoruz. ŞUTSO ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz dördüncü toplantımızın gündemi de bu bağlamda oldukça yoğundu. Sigortacılık bilincinin geliştirilmesinden acente komisyonlarının yükseltilmesine, kayıtdışı yapılar ve yetkisiz ekran paylaşımı ile mücadele edilmesine kadar birçok sektörel konuyu konuştuk.Sektörümüzde denetimlerin arttırılması, brokerlerin çalışma esasları, acente ve şube açılışlarında il nüfusu veya ilin taşıma kapasitesinin baz alınması, Tramerle ilgili yaşanan sıkıntılardan dolayı eski yönetmeliğin uygulanması, sigorta şirketlerinin ayrı ayrı tarife uygulanmasının oluşturduğu sıkıntılar, sıfır araç satılırken faturalara, ikinci el araç satışlarında ise ruhsata noter tarafından araç marka kodunun eklenmesi konuları ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu konular hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı” diye konuştu.


Sektördeki sorun ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantının ardından “Sigorta Acenteleri Meslek Komiteleri Platformu”nun bir sonraki toplantısının Kasım ayı içerisinde Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:35
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