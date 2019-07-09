Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü09 Temmuz 2019 Salı 12:03
SARAYBOSNA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile görüştü.
Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Toplantısı kapsamında Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski ile bir araya geldi.
Zirve'nin yapıldığı Termag Otel'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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