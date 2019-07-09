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Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi başladı

Bosna Hersek'te düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirve, bölge ülkelerinden liderlerin katıldığı toplantıyla başladı

09 Temmuz 2019 Salı 10:49
Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci Zirvesi başladı

SARAYBOSNA (AA) - Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi, Bosna Hersek'te başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirveye, dönem başkanı Bosna Hersek'in Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Milorad Dodik, Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Romanya, Hırvatistan, Yunanistan, Moldova, Slovenya ve AB'den yetkililer iştirak ediyor .

Başkent Saraybosna yakınlarındaki Jahorina Dağı'nda bulunan Termag Hotel'e gelen liderler önce aile fotoğrafı çektirdi. Liderler ve diğer katılımcılar daha sonra toplantıya geçti.

Toplantıda, GDAÜ üyesi ülkelerin ortak çıkarlarını ilgilendiren konuların ve Bosna Hersek'in dönem başkanlığı boyunca yapılanların ele alınacağını bildirildi.

- Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci

GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996 yılında kuruldu.

Türkiye'nin de kurucu üyelerden olduğu oluşumun diğer üyeleri; Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:49
  1. Bosna Hersek
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. GDAÜ
  4. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci
  5. Jahorina

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