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Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar artıyor

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin raporundan: -"Ulusötesi suçlar, Güneydoğu Asya’da giderek artan istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip"

18 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
Güneydoğu Asya'da ulusötesi suçlar artıyor

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinden (UNODC), ulusötesi örgüt suçlarının Güneydoğu Asya ve çevresinde hızlı şekilde yayıldığı ve bu durumun bölgede istikrarsızlaştırıcı etki oluşturduğu bildirildi.

UNODC tarafından hazırlanan raporda, suç örgütlerinin Güneydoğu Asya ülkelerindeki uyuşturucu, sahte ürünler, insan ve vahşi hayvan ticareti sebebiyle ulusötesi suçların arttığı belirtildi.

BM raporunda suç kartellerinin uyuşturucu ticaretini aşırı şekilde büyüttüğüne dikkati çekilerek, Doğu ve Güneydoğu Asya, Avusturalya, Yeni Zelanda ve Bangladeş'teki metamfetamin ticaretinin 30 ile 60 milyar dolar arasında olduğu açıklandı.

Raporda bölgede en çok ticareti yapılan ikinci uyuşturucu türünün eroin olduğu ve her yıl 8,7 ile 10,3 milyar dolarlık kaçakçılık yapıldığı aktarıldı.

- İnsan kaçakçılığı

İnsan kaçakçılığının önemli bir sorun olarak tanımlandığı raporda, kadınlar ve kız çocuklarının cinsel istismarının Güneydoğu Asya ve Doğu Asya ülkelerinde "kalıcı ciddi problem" olduğuna işaret edildi.

Öte yandan, insan kaçakçılığı kurbanlarının çoğunun Kamboçya, Laos, Myanmar, Filipinler ve Vietnam gibi ülkelerden Çin, Malezya ve Tayland’a getirildiği ifade edilen raporda, cinsel istismar için kaçırılan kurbanların yüzde 70'inin reşit olmayan kız çocuklarından oluştuğu anlatıldı.

Raporun ön sözünü yazan UNODC Güneydoğu Asya ve Pasifik Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, "Ulusötesi organize suçlar, Güneydoğu Asya'da giderek artan istikrarsızlaştırıcı bir etkiye sahip ve bu etki bölgenin 2030 gündem ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Bu tehdidin ele alınması için bir strateji düşünmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 20:27
  1. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporu
  2. Güneydoğu Asya
  3. ulus ötesi suçlar

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