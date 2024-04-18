Güney’de akaryakıt fiyatlarında inanılmaz artış: Petrolün ateşi yakacak, fark büyük! İran ve İsrail işin içinde...
Orta Doğu’da yaşanan gerilim ve İran’ın önemli bir petrol üreticisi olması sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış yaşanmasından endişe edildiği bildirildi. Akaryakıt fiyatlarını etkileyen Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.
Fileleftheros gazetesi, Orta Doğu’da yaşanan gerilimler sebebiyle akaryakıt fiyatlarında artış gözlemlendiğini, bu artışın, İran’ın dördüncü büyük üretici olması sebebiyle daha da fazlalaştığını belirterek Güney Kıbrıs’ta 1 Nisan tarihinden düne kadarki süre zarfında benzin fiyatlarında 14.7 sent artış gerçekleştiğini yazdı.
Uzmanlara göre İSRAİL İRAN ülkelerinin gerilimi etkiliyor!
Gazete, Güney Kıbrıs’ta akaryakıta verilen devlet desteğinin 1 Nisan itibarıyla kaldırıldığını da hatırlatırken şu anda benzinin ortalama 1,558 Euro, mazotun 1,605 Euro ve gazyağının 1,132 Euro’dan satıldığını aktardı.