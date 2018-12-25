"Güney ve Orta Amerika'ya tur satışında 4 yılın rekorunu kırdık"

İSTANBUL (AA) - Ejder Turizm Kurucusu Uğur Kurt, bir dönem önceye kadar vize kısıtlamaları sebebiyle fazla seyahat edemedikleri Güney ve Orta Amerika ülkelerine, gelişen uluslararası ilişkilerle seyahatlerin daha kolay hale geldiğini belirterek, "Döviz kurlarında yaşanan rahatlama kasım ayında satış rekoru kırmamızı sağladı. Özellikle Güney ve Orta Amerika destinasyonlarını içeren tur programlarımızda kasımda son 4 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştık." dedi.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arjantin'deki G-20 zirvesine katılması ve aralık ayında Paraguay'a yaptığı seyahatlerle gelişen ilişkilerin, açılan büyük elçiliklerin Güney Amerika'ya seyahati kolaylaştırdığını aktardı.

Türk gezginlerin, Paraguay'ın da eklenmesi ile Arjantin, Brezilya, Bolivya, Peru, Ekvator, Kolombiya, Şili, Uruguay ve Venezuela'ya vizesiz olarak seyahat edebildiğini kaydeden Kurt, Meksika'nın ücretsiz/online vize uygulamasına geçmesi ile Panama, Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, El Salvador, Belize, Honduras'tan oluşan tüm Orta Amerika ülkelerine vizesiz olarak giriş yapılabildiğini bildirdi.

Kurt, Türkiye'den Güney Amerika'ya en çok turu Ejder Turizm'in düzenlediğini kaydederek, "Bir dönem önceye kadar vize kısıtlamaları sebebiyle fazla seyahat edemediğimiz Güney ve Orta Amerika ülkelerine gelişen uluslararası ilişkilerle seyahatlerimiz daha kolay bir hale geldi. 2019'da hazırladığımız programlara Paraguay ve Uruguay gibi yeni ülkeleri de ekledik. Güney ve Orta Amerika’ya düzenlediğimiz paket tur sayımızı arttırdık." açıklamasında bulundu.

Döviz kurlarında yaşanan rahatlamanın kasımda satış rekoru kırmalarını sağladığını belirten Kurt, "Özellikle Güney ve Orta Amerika destinasyonlarını içeren tur programlarımızda kasımda son 4 yılın en yüksek satış rakamlarına ulaştık. Bekleyen seyahat talepleri, döviz kurlarındaki rahatlama ile hızlı bir artış sağladı." ifadelerini kullandı.

- Güney ve Orta Amerika'da en çok tercih edilen turlar

Ejder Turizm Kurucusu Kurt, 15 yıldır, deneyimli kadrolarıyla hazırladıkları ekonomik ve kaliteli tur programları ile seyahatseverlere doyasıya gezme imkanı sunduklarını belirterek, Güney ve Orta Amerika'ya farklı ülke kombinasyonları ile her hafta ve kesin kalkışlı turlar düzenlediklerini bildirdi.

Kurt, "Brezilya ve Arjantin", "Peru, Bolivya, Şili ve Amazon Ormanları", 6 ülkeyi içine alan "Panama ve El Salvador, Nikaragua, Kosta Rika, Meksika ve Guatemala" turlarının en çok tercih edilen paketler arasında yer aldığı bilgisini verdi.

Güney ve Orta Amerika'nın kültürel, tarihi ve coğrafi zenginliğini hazırladıkları farklı tur programlarına taşıdıklarını kaydeden Kurt, turlarının birbirinden renkli olduğunu aktardı.