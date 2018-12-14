Güney Sudan'da milyonlarca kişi yerinden edildi

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Güney Sudan'da başlayan iç savaşın başından bu yana komşu ülkelere 2 milyondan fazla kişinin sığındığını, ülke içinde de 1,8 milyon insanın yerinden edildiğini bildirdi.

BMMYK'den ülkedeki iç savaşın 5'inci yılı dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, Afrika kıtasında en çok yerinden edilmelerin Güney Sudan'da gerçekleştiği aktarıldı.

Buna göre, Güney Sudan'da 5 yılda çatışmalardan dolayı 2 milyondan fazla kişi komşu ülkelere sığınırken, 1,8 milyon kişi de ülke içinde yerinden edildi.

Açıklamada, sürdürülebilir ve kalıcı bir barış için taraflara çağrı yapıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı açıklamada, "Pek çoğu yaşamlarında defalarca yerinden edilmiş Sudan halkı, acılarına bir son verilmesini hak ediyor." ifadesini kullandı.

Grandi, ülkede barışın hakim olmasının şart olduğunu vurgulayarak, iç savaşın yaralarının sarılmasının zaman alacağına ve barış sürecinin ancak diyalog ve siyasi çözümle sürdürülebilir olacağına dikkati çekti.

- Eylül ayında barış anlaşması imzalanmıştı

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı “darbe teşebbüsü” iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.



Geçen eylül ayında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.