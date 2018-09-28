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Güney Sudan'da kuraklık nedeniyle açlık tehlikesi

Güney Sudan Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Isaiah Chol Aruai, ülkedeki kuraklık nedeniyle gelecek yılın ilk aylarında 36 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısı yaptı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:22
Güney Sudan'da kuraklık nedeniyle açlık tehlikesi

Güney Sudan Ulusal İstatistik Bürosu Başkanı Isaiah Chol Aruai, ülkedeki kuraklık nedeniyle gelecek yılın ilk aylarında 36 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Başkent Cuba'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Aruai, ülkedeki kuraklık nedeniyle tarım mevsiminin başarısızlıkla sonuçlanmasına bağlı olarak kuzeydoğudaki Jonglei eyaleti, güneydeki Bahr El Ghazal bölgesi ve batıdaki El-Vahde bölgesinde 2019'un ilk üç ayında 36 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi.

Kuraklıktan en çok etkilenen yerlerin başında Jonglei eyaletine bağlı Pibor ili ile El-Vahde eyaletine bağlı Leer ve Myandit bölgeleri olduğunu aktaran Aruai, bu bölgelerin 2017 yılında da açlık tehlikesine maruz kaldığını ve uluslararası kuruluşların çabalarıyla bunun üstesinden gelinebildiğini belirtti.

Aruai ayrıca ülkede imzalanan barış anlaşmasının ardından çatışmalardan kaçan sivillerin kendi topraklarına geri dönmelerinin zaten kısıtlı olan kaynaklara daha fazla baskıya, güvensizliğe, mahsul yetersizliğine, hareket özgürlüğü eksikliğine ve geçim kaynaklarının tükenmesine neden olabileceği uyarılarında bulundu.

Ülke iç savaşa sürüklenmişti

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Son olarak 12 Eylül'de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ve Mayardit barış anlaşmasına imza atmıştı.

Ülkedeki iç savaş, on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

 

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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