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Güney Sudan'da barış yok savaş var!

Güney Sudan'da ateşkes kararı alan muhalif gruplar ve ordu birlikleri, planlanan yeni tur barış görüşmeleri öncesi çatışmaya başladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:16
Güney Sudan'da barış yok savaş var!

Güney Sudan Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Lul Ruai, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Riek Machar'a bağlı silahlı gruplarla ülkenin kuzeyindeki Rubkona bölgesinde çatıştıklarını söyledi.

Sabah başlayan çatışmaların devam ettiğini kaydeden Ruai, saldırıyı, yeni tur müzakereler öncesi Machar güçlerinin daha fazla alanı kontrol etmek için son bir hamlesi olarak değerlendirdi.

Machar'a bağlı grubun sözcülerinden Paul Gabriel de bölgedeki çatışmaları doğrularken çatışmalardan hükümet güçlerini sorumlu tuttu.

MÜZAKERELER ERTELENDİ

Öte yandan, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) tarafından ateşkesi izlemek için kurulan Ortak İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (JMEC) Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da 26 Nisan'da yapılması planlanan üçüncü tur barış görüşmelerinin ertelendiğini duyurdu. 

Sudan'dan 2011'den ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı ''darbeye teşebbüs'' iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti. 

2015'te imzalanan barış anlaşmasının yürürlüğe sokulması amacıyla Aralık 2017'de yeniden başlayan görüşmelerin ilk turunda ateşkes kararı alınmış, şubattaki müzakerelerin ikinci turu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 14:16
  1. Ordu
  2. Güney Sudan
  3. Tuğgeneral Lul Ruai

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