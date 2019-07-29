Güney Marmara'da depreme hazırlık için büyük adım

Bursa merkez ve ilçelerde bir yıl boyunca sürecek çalışmalarda Türkiye’de tek olan sismik enerji kaynağı kullanılıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimler Ensittüsü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün öncülüğündeki uzman ekip, Bursa’daki çalışmalara ilk olarak Sırameşeler-Paşa Çiftliği bölgesinde başladı. Türkiye’de sadece ETÜ’de bulunan sismik enerji kayağı ile 500 kilogram ağırlık düşürülerek yerin 800- 900 metre derinliğine iniliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.



RAPORA GÖRE İMAR PLANI



Projenin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Başkan Dündar, Bursa’nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak çalıştıklarını belirtti. Belediye olarak deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afet türlerine karşı hazırlıklı olma ve önlem alma amacıyla yürütülen bilimsel projelere her zaman katkı sağladıklarını kaydeden Dündar, “AFAD’ın öncülüğünde Bursa’daki 1855 yılındaki fay hattının hareketliliğinin araştırması yapılıyor. Fayın aktif olup olmadığını tespit etmek amacıyla sismik enerji kaynağı ile ölçüm çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar netcesinde AFAD’ın çıkaracağı rapor çerçevesinde beledyelere durum bildirilecek. Gerekli tedbirler alınacak. İmar planları ve uygulamalarını da bu rapora göre gerçekleştireceğiz” dedi.



YEREL YÖNETİMLERLE PAYLAŞILACAK



Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün de, Bursa’daki sismik çalışmalara başladıklarını belirterek, “Uluabat Gölü’nden Yenşehir’e kadar uzanan ve en son 1855 yılında çalıştığını düşündüğümüz, büyük bir deprem üreten olası fay hattı üzerinde sismik yansıma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında yürütüyoruz. Bursa’daki bu çalışmalarımız önümüzdeki bir yıl boyunca devam edecek. Bu fayın olmamasını ümit ediyoruz. Ancak, doğada yağmur yağması kadar depremlerin olması da bir gerçek. Amacımız öncelikle, bu fayın varlığı konusunda çalışmalar yapmak. Daha sonra ise elde ettğimiz bulguları yerel yönetimlerle paylaşacağız” diye konuştu. Bursa’daki fay hattı tespit projesi kapsamında Osmangazi ilçesinde Paşa Çiftliği, Hüdavendgar ve Dereçavuş bölgelerinde devam eden sismik çalışmaların ardından şehrin farklı noktalarına geçlecek.