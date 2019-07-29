0553 313 94 23

Güney Marmara'da depreme hazırlık için büyük adım

AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında Bursa ovasını Uluabat’tan Yenişehir’e kadar boydan boya geçen tek parçalı fay sisteminin hâlâ aktif olup olmadığını tespit için sismik çalışmalar başladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
Güney Marmara'da depreme hazırlık için büyük adım

Bursa merkez ve ilçelerde bir yıl boyunca sürecek çalışmalarda Türkiye’de tek olan sismik enerji kaynağı kullanılıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimler Ensittüsü Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün öncülüğündeki uzman ekip, Bursa’daki çalışmalara ilk olarak Sırameşeler-Paşa Çiftliği bölgesinde başladı. Türkiye’de sadece ETÜ’de bulunan sismik enerji kayağı ile 500 kilogram ağırlık düşürülerek yerin 800- 900 metre derinliğine iniliyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

RAPORA GÖRE İMAR PLANI

Projenin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Başkan Dündar, Bursa’nın 1. derece deprem kuşağında yer aldığı gerçeğini göz önünde bulundurarak çalıştıklarını belirtti. Belediye olarak deprem başta olmak üzere yaşanabilecek tüm afet türlerine karşı hazırlıklı olma ve önlem alma amacıyla yürütülen bilimsel projelere her zaman katkı sağladıklarını kaydeden Dündar, “AFAD’ın öncülüğünde Bursa’daki 1855 yılındaki fay hattının hareketliliğinin araştırması yapılıyor. Fayın aktif olup olmadığını tespit etmek amacıyla sismik enerji kaynağı ile ölçüm çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar netcesinde AFAD’ın çıkaracağı rapor çerçevesinde beledyelere durum bildirilecek. Gerekli tedbirler alınacak. İmar planları ve uygulamalarını da bu rapora göre gerçekleştireceğiz” dedi.

YEREL YÖNETİMLERLE PAYLAŞILACAK

Yrd. Doç. Dr. Muammer Tün de, Bursa’daki sismik çalışmalara başladıklarını belirterek, “Uluabat Gölü’nden Yenşehir’e kadar uzanan ve en son 1855 yılında çalıştığını düşündüğümüz, büyük bir deprem üreten olası fay hattı üzerinde sismik yansıma çalışması gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaları AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı kapsamında yürütüyoruz. Bursa’daki bu çalışmalarımız önümüzdeki bir yıl boyunca devam edecek. Bu fayın olmamasını ümit ediyoruz. Ancak, doğada yağmur yağması kadar depremlerin olması da bir gerçek. Amacımız öncelikle, bu fayın varlığı konusunda çalışmalar yapmak. Daha sonra ise elde ettğimiz bulguları yerel yönetimlerle paylaşacağız” diye konuştu. Bursa’daki fay hattı tespit projesi kapsamında Osmangazi ilçesinde Paşa Çiftliği, Hüdavendgar ve Dereçavuş bölgelerinde devam eden sismik çalışmaların ardından şehrin farklı noktalarına geçlecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:58
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar açıklandı
    1. Üzüm işçilerinin beklediği fiyatlar..
    2. Günlerdir boynunda kavanoz parçası ile..
    3. AK Parti Şanlıurfa’da toplanıyor
    4. Şanlıurfa'daki silahlı kavga
    5. “Türkiye reformlarla dünyada ilk 10..
    6. Üzerine cam kaplama parçası düşen..
    7. Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi..
    8. Sakarya’da afetlere karşı Stratejik plan
    9. Başkan Kılınç’tan Besni-Gölbaşı..
    10. BAE'li akademisyenin "Yemen'i bölme"..
    11. Terör örgütü YPG’ye eleman temin eden..
    12. Sungurlu’da Termometreler 45 dereceyi..
    13. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi..
    14. Elazığ’da uygulamalı girişimcilik..
    15. Konya Büyükşehir’den üzüm üreticisine..
    16. Lösemiyi 2 kere yenen Umutcan,..
    17. Köy meydanındaki cinayetin zanlısı..
    18. Güney Marmara'da depreme hazırlık için..
    19. Galatasaray'dan Koç'a boykot kararı!
    20. TOKİ başvurusu nasıl yapılır? TOKİ’ye..
    21. Edirne'de bin 23 düzensiz göçmen..
    22. WRC'nin Türkiye ayağına doğru
    23. Almanya'da korkunç olay! Anne ve..
    24. Sudan'daki gösterilerde 7 ayda 184..
    25. BESYO’ya alınacak 80 öğrenci için 994..
    26. Kozan Sağlıklı Hayat Merkezi’nden..
    27. Balkan ülkelerinde yaşayan..
    28. Muhalif lider Navalnıy, doktorunun..
    29. Mısır nişastasını ev temizliğinde..
    30. NTSO Başkanı Parmaksız, “TSE Nevşehir..
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Anayasa Mahkemesi'nin aldığı skandal kararda Abdullah Gül izi!
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    Karaman'da esnaflar buldu! Görüntüsüyle insanları korkuttu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    Rusya'dan kritik açıklama: Türkiye'nin yardımıyla vurduk
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’