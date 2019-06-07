Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında son olarak, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere ait olduğu sanılan binlerce eşya ve 100 parça kemik çıkardığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerindeki kazı çalışmasında, 100 parça kemik ve bir savaş beratının da içinde olduğu 6 bin 641 eşyaya ulaşıldığı belirtildi.

Eşyalar arasında, bir cüzdanın içinden çıkan ve dönemin Güney Kore ordusu Genelkurmay Başkanı tarafından verildiği tahmin edilen savaş beratının ise yaşamını yitiren bir askerin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kazı projesinin başlatıldığı nisan ayı başından itibaren askerlerin, toplam 425 kemik parçası ve 29 bin 696 eşya bulduğu kaydedildi.



Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediğinin ifade edildiği açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirildi.



- Güney Kore bağımsız kazı çalışması başlatmıştı



Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya Kuzey Kore'nin yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.

Seul'un, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz yanıt gelmediği kaydedilmişti.



Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.

Ancak Pyongyang'ın, Seul’un, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.



- Yaklaşık 2 bin eşya çıkarılmıştı

Savunma Bakanlığından önceki ayın başlarında yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirilmişti.

Açıklamada, kazıda eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulunduğu ve savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

- Zırh ve gaz maskeleri bulunmuştu

Savunma Bakanlığından 23 Mayıs'ta yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında, ordunun, Kore Savaşı'nda çarpışan ABD askerleri tarafından kullanıldığı sanılan 5 parça savaş zırhı ve Çin kuvvetlerine ait olduğu sanılan 14 parça gaz maskesi çıkardığı belirtilmişti.



Kazı projesinin başlatıldığı nisan ayının başından itibaren toplam 321 parça kemik çıkarıldığı açıklanmıştı.









