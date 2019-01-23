Güney Koreli öğrenciler İstanbul'da "adli tıp" çalışması yaptı

İSTANBUL (AA) - ANDAÇ HONGUR - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü ile Güney Kore Chungnam Ulusal Üniversitesi arasında yürütülen iş birliği kapsamında Türkiye'ye gelen Güney Koreli öğrenciler, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsünde laboratuvar çalışması yaptı.

Mevlana Değişim Programı çerçevesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü ile Güney Kore Chungnam Ulusal Üniversitesi, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrencilerin ve öğretim üyelerinin değişimini içeren bir araştırma projesi başlattı.

"Acil servislere yasa dışı madde zehirlenmesi nedeniyle başvuran kişilerin biyolojik örneklerinde sentetik uyuşturucu maddelerin aranması"nı içeren proje, Türkiye'den yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Güney Kore'de, Güney Kore'den yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin Türkiye'de laboratuvar çalışması yapmasını hedefliyor. Projenin Türkiye ayağının yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Türkmen yapıyor.

Proje için İstanbul'a gelen Güney Kore Chungnam Ulusal Üniversitesinden 3 yüksek lisans öğrencisi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstütüsü Laboratuvarı'nda çalıştı.

- "Güney Kore ile Türkiye arasında bu alandaki ilk proje"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Selda Mercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, laboratuvarlar arası iş birliği üzerine kurulan projenin, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan öğrenciler ile öğretim üyelerinin iki ülkede çalışmasını kapsadığını anlattı.

Mercan, "Acil servislere yasa dışı madde zehirlenmesiyle başvuran kişilerin biyolojik örneklerinde, yani kan ve idrar örneklerinde sentetik uyuşturucu maddelerin aranmasını amaçlayan bir proje yürütüyor. Güney Kore'den 3 yüksek lisans öğrencisi 1 ay İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsünde araştırma yaptı. Öğrenciler, buradan aldıkları bilgi ve deneyimle ülkelerinde kendilerine yeni yöntemler geliştirecek. Aynı şekilde Türkiye'den de öğrenciler Güney Kore'ye gidecek ve oradaki deneyimlerini buraya kazandırmayı hedefleyecek. Bir süre sonra da öğretim üyeleri değişimi olacak." diye konuştu.

Projenin Güney Kore ayağını, Uluslararası Adli Toksikologlar Birliği'nin (TIAFT) eski dönem başkanlarından Hee-Sun Chung'un yaptığını aktaran Mercan, şu bilgileri verdi:

"Bu projenin Güney Kore ile Türkiye arasında bu alandaki ilk proje olduğunu söyleyebiliriz. Çok kendine özel bir alan ve bu alanda Türkiye'de olduğu gibi dünyada da sayılı araştırmacı var. Konumuz sentetik uyuşturucu maddeler ve acil servise başvuran hastaların biyolojik örnekleri üzerinden incelenmesi de çalışmanın çok nitelikli olduğunu gösteriyor. Proje kapsamında pilot çalışma gerçekleştiriyoruz. İstanbul'da özellikle bu tür vakaların geldiği hastaneler bizim hedef bölgelerimiz. Oradan topladığımız biyolojik örneklerle çalışıyoruz. Araştırmamız, bundan sonraki projeler için ışık tutacak nitelikte olacak ve daha geniş kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz."

Mercan, Hee-Sun Chung'un da proje kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp Enstitüsünde seminer ve ders vereceğini, laboratuvar çalışmalarına eşlik edeceğini belirterek, çalışma tamamlandıktan sonra uluslararası platformlarda bilimsel makale yayımlanacağını söyledi.