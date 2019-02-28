0553 313 94 23

Güney Kore'den Trump-Kim zirvesine hakkında açıklama

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, "Trump ile Kim'in bugünkü zirvede tam anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz" dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:52
Güney Kore'den Trump-Kim zirvesine hakkında açıklama

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, iki ülkenin bir anlaşma olmasa bile her zamankinden daha fazla ilerleme kaydettiğinin görüldüğünü belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan ABD-Kuzey Kore zirvesini değerlendiren bir açıklama yapıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı) Trump ile (Kuzey Kore lideri) Kim'in bugünkü zirvede tam bir anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak, geçmişteki herhangi bir zamandan daha anlamlı bir ilerleme kaydettikleri görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hanoi'deki görüşmenin, iki liderin birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan vermiş olabileceği yorumunda bulunan Sözcü Kim, "Trump’ın diyaloğu sürdürme konusundaki istekliliği ve iyimser görüşü bir sonraki görüşme için parlak bir umut sunuyor." dedi.

Güney Kore'nin, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sürmesine yönelik umutlarını dile getiren Sözcü Kim Eui-kyeom, "Hükümetimiz, ABD ve Kuzey Kore'nin, iletişim ve işbirliğini devam ettirirken diyalog ivmesinin sürdürülmesini sağlamak adına elinden geleni yapacak." diye konuştu.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." diye konuşmuş ve Kuzey Kore Lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varamadıklarını anlatmıştı.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" söylemişti.

Trump, Kim ile bir kez daha görüşebileceklerini belirterek, "Bu yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." diye konuşmuştu.

- Keşke daha fazla yol alabilseydik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle birlikte, ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:52
  1. ABD
  2. Güney KORE
  3. Kuzey Kore
  4. Vietnam

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    1. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    2. Aracın çarptığı köpek tedavi altına..
    3. İzmirli gençlere ve engellilere müjde
    4. Bilgiç için Isparta’da resmi karşılama..
    5. Almanya'da "5. Mevsim" karnaval sezonu..
    6. Ambulansa yol vermeyen maganda..
    7. Nihat Zeybekci: "Menderes Havzası..
    8. Çakal Carlos yazdı! "ABD, Venezuela'ya..
    9. Kayseri’de robotik kodlama sınıfları..
    10. Ermenistan İran üzerinden Türkmenistan..
    11. Tosya’da bekçiler ilk düdüğü çaldı
    12. Oyuncak merdivene başı sıkışan minik..
    13. Nabil Dirar: "Beşiktaş maçından 3..
    14. Sarı lacivertliler 3472 puanla lider!..
    15. Çocuk İzlem Merkezi İl Koordinasyon..
    16. Çocuğu otomobilin altında kalmaktan..
    17. Batman'da masa tenisi heyecanı..
    18. Isparta’da merkez muhtarlar toplantısı
    19. Mersin’in ocak ayı ihracatında yüzde..
    20. Köpeği yaralayan sürücüye takipsizlik..
    21. Marmarabirlik’te Erdek’te toplandı
    22. Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hastaneye..
    23. BM: "İsrail askerleri, gazetecileri,..
    24. Son kamu personel alım 2019 ilanları..
    25. 28 Şubat’ta tankların yürüdüğü..
    26. "Darbeler, devirme ve işgal..
    27. Seçer: "Bu tarz entrikalarla seçim..
    28. Bartın Üniversitesi’nde “Erasmus..
    29. "Hiçbir meslek hiçbir şekilde bir..
    30. TFF'de 7 yıllık dönem bitti
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."