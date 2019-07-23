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Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi

23 Temmuz 2019 Salı 09:14
Güney Kore'den Rus uçağına uyarı ateşi

ANKARA (AA) - Güney Kore, hava sahasını ihlal eden Rusya'ya ait bir askeri uçağa uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçaklardan birinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ve Çin'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiği belirtildi.

Açıklamada Çin ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:14
  1. Güney KORE
  2. ihlal
  3. Rusya
  4. Uçak

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