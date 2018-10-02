0553 313 94 23

Güney Kore'den nükleer silah mesajı

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer silaha sahip olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

02 Ekim 2018 Salı 09:52
Güney Kore'den nükleer silah mesajı

Güney Kore Birleşme Bakanı Cho Myoung-gyon, parlamentoda bir milletvekilinin sorusu üzerine, Kuzey Kore'nin 20 ila 60 kadar nükleer bombasının olabileceğini belirtti.

Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, Cho'nun ifadelerinin, Güney Kore'nin Kuzey'i bir nükleer devlet olarak gördüğü anlamına gelmediği bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da geçen ay bir araya gelmişti.

Zirvenin ardından yayımlanan bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde, Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Güney Kore ile Kuzey Kore arasında 1953 yılında imzalanan ateşkes ile savaş sona ermiş olsa da bir barış anlaşması imzalanmadığı için savaşın teknik olarak halen sürdüğü kabul ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da ayı cesedi
    1. Görenler gözlerine inanamadı! Bursa'da..
    2. Zehir taciri havalimanında enselendi
    3. Kupa, İstanbul Cerrahi Cheese’in
    4. Teröristlere haraç! ABD'den 38 milyar..
    5. Galatasaray'ın düşündüren istatistiği!
    6. CHP'nin formülüne bak! "AK Parti..
    7. Kritik Münbiç açıklaması: Son aşamaya..
    8. Amerika'dan İsrail'e 38 milyar..
    9. Bordo-mavililer evinde ya kazanıyor ya..
    10. Kâğıt için milli politika oluşturulmalı
    11. Aftan kimler yararlanacak?
    12. Adana'da iki yıldır bunu yapıyor!..
    13. Hukukçular ilk kez karşılaştı!..
    14. Borsa piyasaya düşüşle başladı 
    15. Bakan Süleyman Soylu'dan çok kritik..
    16. Endonezya'da korkunç bilanço: Ölü..
    17. Amerika'da kadın çalışanlar için bir..
    18. Damein Comolli'ye ağır sözler: Bizi..
    19. Kolombiya Devlet Başkanı Duque..
    20. TEM yan yolda feci kaza: 1 kişi öldü
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Tarihi sefer sona erdi! Dengeler değişecek
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    Trump, 'ABD kuklası' Kral Selman'ı aşağıladı! 'Eğer biz olmazsak sen...'
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    NASA, Adanalılara cevap verdi: Ateş etmek yetmez füze fırlatmak lazım
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı
    Bu projenin eşi benzeri yok… Prens düğmeye bastı

    Günün Karikatürü

    2 Ekim 2018
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Mahkemede tehdit etti! Büyük küstahlık
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir
    Selvi'den çarpıcı Brunson iddiası! Serbest kalabilir