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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yaptırım açıklaması

Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon, Kuzey Kore'ye karşı sürdürülen yaptırımları kaldırmayı düşünmediklerini açıkladı.

11 Ekim 2018 Perşembe 12:44
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yaptırım açıklaması

Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon,Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları kaldırmayı düşünmediklerini bildirdi.

Yonhap ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin Seul yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstermesinin ardından başkent Seul'da milletvekillerine hitap eden Birleşme Bakanı Ço, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik detaylı bir inceleme yapılmadı." dedi.

Kuzey Kore ile iş birliğinin artırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaların esnek şekilde devam ettiğini söyleyen Ço, yaptırımların dayatılmasına neden olan Cheonan savaş gemisi olayına bağlı önlemler alınmadan yaptırımların kaldırılmayacağını belirtti.

Ço ayrıca Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılma konusuyla ilgili ABD ve Kuzey Kore liderlerinin tekrar bir araya gelmesi halinde ilerleme sağlanacağına dair iyimser olduğunu kaydetti. Ço, "Kuzey Kore ve ABD liderleri arasında yapılacak ikinci zirvede ilerleme bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, dün yaptığı açıklamada, Seul'ün, 2010 yılında 45 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan savaş gemisine saldırının ardından alınan ve "24 Mayıs önlemi" olarak adlandırılan yaptırımların büyük ölçüde kaldırılmasını değerlendirdiklerini duyurmuştu.

Trump tepki göstermişti

Güney Kore tarafından gelen tek taraflı yaptırımların kaldırılacağına yönelik açıklamalara ABD Başkanı Trump tepki göstermişti.

Güney Kore'nin ABD'nin onayı olmadan Pyongyang'a yaptırımları kaldırmayacağını savunan Trump, "Bizim onayımız olmadan yapmayacaklar. Onayımız olmadan hiçbir şey yapmıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 12:44
  1. Güney Kore
  2. Kuzey Kore
  3. Yaptırım
  4. Yaptırım açıklaması

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