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Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füze programına ilişkin açıklama

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in:- "Kuzey Kore (ABD ile) müzakerelerde füze konusunu koz olarak kullanmaya çalışırsa, bu oldukça kötü bir seçenek olur"- "Kelebek etkisi olasılığı bir felaketi beraberinde getirebilir"

12 Mart 2019 Salı 11:26
Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füze programına ilişkin açıklama

SEUL/ANKARA (AA) - Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore tarafından fırlatılacak olası bir roketin, ülkenin nükleer programına ilişkin yürütülen diplomasi için "felaket" olabileceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, bir açık oturumda yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin füze konusunu (ABD ile) müzakerelerde bir koz olarak kullanmasının oldukça kötü bir seçenek olacağını" belirterek, olası bir füze fırlatmanın, Pyongyang'ın nükleer programı ile ilgili yürütülen küresel diplomasi adına "felaket" olabileceğini ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Pyongyang'ın bu tür "sıradan, kötü" davranışlarda bulunmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan güvenlik danışmanı Moon, "kelebek etkisi olasılığının bir felaketi beraberinde getirebileceğini" kaydetti.

Moon Chung-in, devam ettiği bildirilen nükleer ve füze faaliyetleriyle Kuzey Kore'nin, hile yapmak yerine ABD ile müzakerelerin bozulması riskine karşı "kendini garantiye almak" istiyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvenin, Kore Yarımadası'da nükleer silahların yok edilmesini başarmanın ne kadar "zor ve sancılı" olduğunu gösterdiğini kaydeden danışman Moon, zirvenin başarısızlıkla sonuçlanmasında ABD'nin de Kuzey Kore'nin de sorumluluğu olduğunu söyledi.

Amerikalı uzmanlar dün Kuzey Kore'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında geçen yıl yapılan ilk zirvede varılan mutabakatın ardından sökümüne başladığı füze deneme sahasında normal faaliyetlere döndüğünü iddia etmişti.

ABD merkezli "North 38" internet sitesi, 6 Mart'ta alınan uydu görüntülerinin, fırlatma rampasını ve roket motoru deneme sahasını yeniden inşa etmek için başlatılan inşaatın ardından Tongchang-ri'deki Sohae uydu fırlatma istasyonunun "normal faaliyet durumuna" döndüğünü gösterdiğini aktarmıştı.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Direktörü Suh Hoon da salı günü, bir grup parlamentere verdiği özel brifingde, Kuzey Kore'nin geçen yıl kapatmayı taahhüt ettiği Tongchang-ri füze fırlatma tesisine yeni yapılar eklediğini belirtmişti.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de 27-28 Şubat'ta düzenlenen zirvede bazı ilerlemelerin kaydedildiği ancak bir anlaşma imzalamayı gerektirecek noktaya varılamadığı açıklanmıştı.

ABD Başkanı Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:26
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