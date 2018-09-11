Güney Kore'den Kuzey Kore ve ABD'ye çağrı!

Moon, bir kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile ABD arasında diyaloğu teşvik etmek adına ara buluculuk yapmaktan başka seçeneği olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisinden böyle bir rol üstlenmesini istediğini söyledi.

Diplomasinin ileriye taşınması ve Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğinin ortadan kaldırılması için Kuzey Kore ve ABD liderlerinin "cesur kararlar vermesi" gerektiğini dile getiren Moon, "Kore Yarımadası'nın tam olarak nükleer silahlardan arınması, temel olarak Kuzey ve ABD arasındaki müzakereler yoluyla çözülmesi gereken bir konu." dedi.

Moon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını yok etmesi, ABD'nin de buna eş değer bir adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir süreçte iki ülke 70 yıllık düşmanca ilişkilerden kaynaklanan kökleşmiş karşılıklı güvensizliklerden geri adım atmalıdır. Kesinlikle, Kuzey Kore ve ABD arasındaki samimi diyaloğun yakın zamanda yeniden başlamasını ümit ediyorum." diye konuştu.

Diğer yandan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 18-20 Eylül'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelecek olan Moon, iki lider arasındaki zirvenin, nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda atılacak diğer "büyük adıma" öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.

KUZEY- GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.

KUZEY KORE-ABD İLİŞKİSİ

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, son olarak yaptığı açıklamada, Trump ile Kim arasında ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planı üzerinde çalıştıklarını söylemişti.