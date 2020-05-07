Güney Kore'den kritik koronavirüs uyarısı: Tüm dünya hazırlıklı olmalı

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) ile Güney Kore Sağlık Bakanlığının ortaklaşa düzenlediği çevirim içi toplantıda, Güney Kore'nin salgınla mücadeledeki tecrübeleri paylaşıldı.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı Afet Yönetimi biriminden Youngrae, salgınla mücadelede, sadece ağır hastaları değil, asemptomatik ve hastalığı hafif atlatanları da takip etmenin önemine vurgu yaptı.

Ülkede günlük hayatın sosyal mesafeye uyarak devam edeceğini belirten Youngrae, "Böylece ikinci bir dalga olsa bile yavaş olacak, virüs daha iyi kısıtlanabilecek. Spor, sanat, kültürel faaliyetler devam edecek. Kısa süre önce yüksek katılımlı bir seçim gerçekleştirdik. Alınan tedbirler sayesinde vakalarda yükselme olmadı. Bu da önlemler alınarak virüsle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Aşı bulunana kadar virüsün kaybolmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Youngrae, bu süreçte ilaç ve plazma tedavisi gibi yöntemlerle hastalıkla savaşabileceğini kaydetti.

"İkinci dalgaya hazırlıklı olmalıyız"

Youngrae, salgının yeniden ortaya çıkma riskinin de altını çizerek, "İkinci dalga için hazırlıklı olmalıyız ve olacağız. Önemli nokta salgını nasıl daha etkili kısıtlarız. Yok edemesek bile kısıtlayabilmek önemli. Kaynağı belirlenemeyen vakaları yüzde 5'ten az tutabilirsek salgını kontrol ederiz." diye konuştu.

Güney Kore halkının dayanışması ve birliğinin bu süreçte önemli olduğunu hatırlatan Youngrae, halkın panik yapmadığını ve yetkililere yardımcı olduğunu dile getirdi.

Youngrae, Güney Kore'nin sınırlarını kapatmadığını da vurgulayarak, bunun yerine salgını kontrol etmeyi seçtiklerini ifade etti.

Güney Kore örneğinin diğer örnekler gibi önemli olduğunu aktaran Youngrae, "Bu savaş tek bir ülke ile kazanılamaz, tüm dünya birlikte çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bütçemizin yarısından fazlasını temas geçmişine ayırdık"

KCDC Direktör Yardımcısı Kwon Jun-wook da bir tür koronavirüs olan MERS virüsü sürecinde önemli tecrübeler kazandıklarını, halka karşı şeffaflığın önemini anladıklarını söyledi.

Virüs bulaşmış kişilerin temas geçmişinin takibi sayesinde salgını durdurabildiklerinin altını çizen Jun-wook, "KCDC olarak bütçemizin yarısından fazlasını temas geçmişini izlemeye ayırdık." dedi.

Jun-wook, AA muhabirinin "Virüs ile savaşta ülkelere ne tavsiyeniz olur?" sorusuna da ölü sayısını düşük tutmak için kronik hastalar ve yaşlılara özellikle dikkat edilmesi ve halk ile sürekli bilgi paylaşımında bulunulmasının önemli olduğu cevabını verdi.