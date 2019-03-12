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Güney Kore’den Koreli havayolu şirketine ‘Boeing 737 MAX’ tavsiyesi

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, filosunda Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli havayolu şirketine, bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu.

12 Mart 2019 Salı 13:48
Güney Kore’den Koreli havayolu şirketine ‘Boeing 737 MAX’ tavsiyesi

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı, filosunda Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli havayolu şirketine, bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu.

 

Güney Kore Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı filosunda 2 adet Boeing 737 MAX bulunan tipi Güney Koreli Eastar Jte havayolu şirketine bu uçakla yapılan seferlerini durdurma tavsiyesinde bulunduklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Etiyopya Havayolları kazasında kullanılan aynı model uçağa sahip tek Güney Koreli şirkete bu uçuşlarını durdurma tavsiyesinde bulunduk. Eastar Jet önerimizi onayladı ve bize Çarşamba gününden itibaren bu uçağın uçuşların durdurulacağını söyledi" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:48
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