Güney Kore'den Kim Jong Un mesajı
Güney Kore lideri Moon Jae-in, Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik füze denemelerini durdurma kararının yarımadanın nükleerden arındırılması yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.23 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
Güney Kore lideri Moon Jae-in, yayınladığı basın açıklamasında “Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini durdurma kararı Kore Yarımadasında nükleerden tamamen arındırma yolunda önemli bir karar” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore’nin ABD ve Güney Kore görüşmeleri öncesinde nükleer denemelerini durdura kararı dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
Cumartesi günü açıklama yapan Kuzey Kore lideri kim Jong Un, nükleer ve kısa menzilli füze denemelerine son verme ve ülkenin kuzeyinde yer alan nükleer test alanını kapatma sözü vermişti.
Haber7
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