Güney Kore'den Kim Jong Un mesajı

Güney Kore lideri Moon Jae-in, yayınladığı basın açıklamasında “Kuzey Kore’nin nükleer denemelerini durdurma kararı Kore Yarımadasında nükleerden tamamen arındırma yolunda önemli bir karar” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore’nin ABD ve Güney Kore görüşmeleri öncesinde nükleer denemelerini durdura kararı dünya liderleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Cumartesi günü açıklama yapan Kuzey Kore lideri kim Jong Un, nükleer ve kısa menzilli füze denemelerine son verme ve ülkenin kuzeyinde yer alan nükleer test alanını kapatma sözü vermişti.

Haber7