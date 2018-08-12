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Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle ilgili açıklama!

Güney Kore Hükümeti, Libya'da kaçırılan Güney Koreli teknisyen için endişe duyduklarını açıkladı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:58
Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle ilgili açıklama!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Baik Joo-hyeon, Libya'da kaçırılan Güney Koreli teknisyen için endişeli olduklarını belirtti.

Güney Koreli Özel Temsilci Baik, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdusselam Kacman ile Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

İkili, geçen ay Libya'nın batısındaki Hasavine bölgesinde kaçırılan biri Güney Koreli, üçü Filipinli dört kişinin durumunu görüştü.

Ülkesinin, vatandaşı için endişeli olduğunu aktaran Güney Koreli temsilci, teknisyenin serbest bırakılması için sarf ettiği çaba sebebiyle Libya hükümetine teşekkür etti.

Kacman da UMH'nin, biri soruşturma ve incelemelerde bulunan, diğeri krizin çözümü için görüşme ve toplantılar düzenleyen olmak üzere konuyla ilgilenen iki komite oluşturduğunu söyledi.  

Görüşmede Güney Kore'nin Trablus Büyükelçisi Choi Sung-soo da hazır bulundu.

LİBYA'YA SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİLDİ

Güney Kore 2 Ağustos'ta "kaçırılan teknisyen vatandaşı ve diğer Korelilere insani yardım ulaştırılması amacıyla" Libya'ya savaş gemisi gönderdiğini açıklamıştı.

Libya Endüstriyel Nehir İdaresi Birimi yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı bir grup, 6 Temmuz'da ülkenin güneybatısında Nehir İdaresi Birimine bağlı olan ve başkent Trablus'a su tahliyesinin yapıldığı Hasavine bölgesine dört araçla gelerek burada çalışan Filipinli üç mühendis ile Güney Koreli bir teknisyeni kaçırmıştı. 

Libyalı bir medya şirketinin Facebook hesabından daha önce paylaşılan videoda, rehine gibi görünen kişilerden biri, Koreli olduğunu söyleyerek yardım istemişti.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:58
  1. Güney Kore
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