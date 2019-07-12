Güney Kore'den Japonya'nın iddiaları için BM soruşturması açılması talebi

SEUL (AA) - Güney Kore, Japonya'nın, kendisinden ithal edilen hidrojen floridin yasa dışı yollardan Kuzey Kore'ye satıldığı ve bu yolla uluslararası yaptırımların ihlal edildiği iddiasına karşı Birleşmiş Milletler'e (BM) soruşturma açması çağrısında bulundu.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Kim You-geun, yaptığı açıklamada, Tokyo yönetiminin, Güney Kore'nin Japonya'dan ithal ettiği hidrojen floridi yasa dışı yollardan Kuzey Kore'ye götürdüğü iddiasını reddettiklerini belirterek, iddialarla ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

Japon hükümetinden iddialarına kanıt sunmasını beklediklerini ifade eden Kim, "Soruşturmada eğer bizim hükümetimizin yanlış bir şey yaptığı ortaya çıkarsa özür dilemeye ve hatalarımızı düzeltmeye hazırız." dedi.

Kim, aksi halde Tokyo yönetiminin yalnızca özür dilemekle yetinmeyip bu gerekçeyle bazı maddelere getirdiği ithalat kısıtlaması kararını geri çekmesi gerektiğini söyledi.

Güney Koreli yetkili, silah ve hassas maddelerinin üçüncü ülkelere ihracatı konusunda sıkı önlemler almaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- İki ülke birbirini suçluyor

Japonya ve Güney Kore, birbirlerini, hidrojen florid ve bazı stratejik maddeleri Kuzey Kore'ye yasa dışı şekilde vermekle suçluyor.

Tokyo yönetiminin, Güney Kore'nin Japonya'dan ithal ettiği hidrojen floridi yasa dışı yollardan Kuzey Kore'ye götürdüğü iddiasına karşı, Güney Kore'de muhalefetteki Bareunmirae Partisi Milletvekili Ha Tae-keung, hidrojen florid maddelerin Kuzey Kore'ye ihracının, Japon firmaları tarafından yapıldığını ileri sürmüştü.

- Japonya'nın ithalat kısıtlaması

Japonya, bu ayın başında aldığı kararla, Güney Kore'den florlanmış polimid, hidrojen florid ve resist maddelerinin ithalatının, bireysel izne bağlı hale getirileceğini duyurmuştu.

Güney Koreli yetkililer de kısıtlamanın, uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne şikayet edeceklerini belirtmişti.



