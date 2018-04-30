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Güney Kore’den hamle! Hepsini kaldıracak

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ikili zirvesi sonrası Güney Kore, sınırdaki propaganda hoparlörlerini kaldıracak.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:55
Güney Kore’den hamle! Hepsini kaldıracak

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney ve Kuzey arasındaki askerden arındırılmış bölgede yer alan hoparlörlerin salı günü kaldırılacağı duyuruldu.

Güney Kore, 23 Nisan'da Kuzey sınırındaki propaganda yayınlarını durdurmuştu. Yayının askeri gerginliği düşürmek ve barışçıl görüşmeler için uygun ortam hazırlamak amacıyla durdurulduğu açıklanmıştı.

 GÜNEY KORE-KUZEY KORE

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Liderler, Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanmasına yönelik adımlara ve kararlara tanıklık ederek, yarımadayı nükleer silahlardan arındırma ve mevcut ateşkesi kalıcı barış anlaşmasına dönüştürme konusunda görüş birliğine varmıştı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:55
  1. Kuzey Kore
  2. Güney Kore
  3. Kim Jong-un

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