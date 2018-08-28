Güney Kore'den dev bütçe! 994 milyon dolara çıkacak

Güney Kore, Koreler arası iş birliği fonunu gelecek yıl yüzde 14,3 artırarak yaklaşık 994 milyon dolara (1,1 trilyon Güney Kore wonu) çıkaracağını açıkladı.

Yonhap ajansının haberinde, kabine tarafından kabul edilen ve hayata geçirilmesi için Ulusal Meclis tarafından da onaylanması gereken taslağa göre, bilhassa Kuzey Kore'nin kara ve demir yollarının modernizasyonu gibi sınır ötesi projeler için ayrılan bütçenin, yüzde 46 artırılarak yaklaşık 455 milyon dolara (504 milyar won) yükseltileceği belirtildi.

Koreler arası ilişkileri yürüten Güney Kore Birleşme Bakanlığı için ayrılan bütçelerin toplamı yaklaşık 1,2 milyar dolar (1,3 trilyon won).

KORE SAVAŞI'NDA AYRILAN AİLELERE 30 MİLYON DOLAR

Bakanlık, 2018'de yaklaşık 870 milyon dolar (962,4 milyar won) olarak belirlenen Güney-Kuzey İşbirliği Fonu için gelecek yıl yaklaşık 994 milyon dolar (1,1 trilyon won) ayıracak.

Bakanlık ayrıca, Kore Savaşı'nın ardından ayrı düşen ailelerin yeniden birleşmesi için yaklaşık 30 milyon dolar (33,6 milyar won) ayırarak bu bütçeyi neredeyse üç katına çıkardı.

Bu arada Dışişleri Bakanlığından, bakanlık bütçesinin yaklaşık 2,1 milyar dolara (2,3 trilyon won) çıkarılması için yüzde 3,9'luk artış önerildiği açıklandı.

Açıklamada, Kore Yarımadası'nın tam anlamıyla nükleerden arınması ve ülke vatandaşlarının yurt dışındaki olası kaza ve olaylardan korunma çabalarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi için yabancı ülkelerle iş birliğini güçlendirmeye odaklanıldığı ifade edildi.

Devlet Başkanı Moon Jae-in yönetiminin Yeni Güney Politikası doğrultusunda ASEAN ve diğer Güney Asya ülkeleriyle bağları kuvvetlendirmeye yardımcı olması için ayrılan bütçenin de yaklaşık 1,5 milyon dolardan (1,6 milyar won), yaklaşık 2 milyon dolara (2,2 milyar won) çıkarılması planlanıyor.

KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.