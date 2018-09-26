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Güney Kore'den Amerika'ya yaptırım tepkisi!

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı hyeo, ülke ekonomisinin petrol ithalatına dayalı olduğunu belirterek, İran petrolüne yönelik yaptırımların ekonomiye büyük etkisi olacağı uyarısında bulundu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:41
Güney Kore'den Amerika'ya yaptırım tepkisi!

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile ABD'li yetkililer İranpetrolüne yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri için New York'ta bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile bir araya geldiği görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet isteğini yineledi.

Güney Kore'nin İran'dan petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına ihtiyacı olduğunu aktaran Yun, bunun yanı sıra Seul-Tahran arasındaki finans sistemini kullanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi. 

YAPTIRIMLARDAN MUAF OLMALIYIZ

Ülke ekonomisinin petrol ithalatına dayalı olduğunu vurgulayan Yun, 5 Kasım'da devreye girecek İran'ın petrol ihracatını engellemeyi öngören yaptırım paketinin Güney Kore ekonomisine büyük etkisi olacağını belirtti.

Yun, mümkün olan en kısa sürede Güney Kore'nin yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğinin altını çizdi.

Buna karşılık Fannon, Seul'a yaptırım muafiyeti tanınması durumunda dahi bunun faydalarının oldukça sınırlı olacağını söyledi.  

ABD'li yetkili, Washington yönetiminin Güney Kore'nin "özel durumunu" ele alacağını da sözlerine ekledi.

ABD ve Güney Kore arasında sürdürülen İran yaptırımlarından muafiyet görüşmelerinin yarın New York'ta devam edeceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden 90 gün sonra İran'a yaptırımları geri getirmiş, müttefiklerinden İran’la petrol ticaretlerini ikinci aşama yaptırımların devreye gireceği 5 Kasım'a kadar sonlandırmalarını istemişti.

 İran'dan petrol ithalatının muafiyet kapsamına alınması konusunda ABD ile görüşmelerini sürdüren Seul yönetimi, temmuzdan sonra İran'dan petrol sevkiyatını askıya almıştı. 

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:41
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