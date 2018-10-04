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Güney Kore'de termik santralde yangın! Ölü ve yaralılar var

Güney Kore'nin Yeosu kentinde bulunan termik santralde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 15:28
Güney Kore'de termik santralde yangın! Ölü ve yaralılar var

Yonhap ajansının haberine göre, polis ve itfaiye yetkilileri, Yeosu'nun endüstri kompleksinde yer alan termik santralin bir kömür silosunda yangın çıkması sonucu 1 işçinin öldüğünü, 4 işçinin yaralandığını belirtti.

Yangının, işçilerin bir toz toplama cihazı için filtre değiştirdiği sırada çıktığını bildiren polis, alevlerin, işçilerin kontrol kapağını açmasıyla 50 metre yükseklikteki silodan püskürdüğünü kaydetti.

Yetkililer yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 15:28
  1. güney kore
  2. termik santral yangın

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