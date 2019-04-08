Güney Kore’de orman yangını kontrol altına alındı, 478 ev yandı

Güney Kore’de geçen hafta başlayan orman yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan açıklamada 478 evin yandığı, 800’den fazla bölge sakininin yerlerini değiştirdiği belirtildi.

Perşembe günü Seul’un 160 kilometre güneydoğusunda başlayan orman yangını kısa sürede komşu şehirlere ve kasabalara yayılarak 742 futbol sahası büyüklüğünde alanı küle çevirdi. Güney Kore’deki en büyük yangınlardan biri olan orman yangınında 1 kişi hayatını kaybetti. Bölge sakinlerinden 829 kişinin başka yerlere yerleştirildiği ifade edildi.

Güney Kore İçişleri Bakanlığı Afet Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, Gozeong’da 335, Gangneung’da 71, Sokcho’da 60, Donhae’de 12 olmak üzere 478 evin yandığı belirtildi. Orman yangınında ayrıca 195 deponun, 50 tarım tesisinin, 434 tarım makinasının, 61 ahırın yandığı ve 41 bin 520 hayvanın telef ya da kayıp olduğu kaydedildi. Yetkililer bölgede 21 acil sığınma merkezi oluşturulduğunu, yangın mağdurlarına gıda, yatak ve battaniye temin edildiğini belirtti.