Güney Kore'de koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Güney Kore, salgının başlangıcından bu yana ülkede uygulanan sıkı tedbirler ile salgının yayılmasını kontrol altında tutmayı ve vaka sayısındaki artışı durdurmayı başarmıştı. Ancak sonbaharda ortaya çıkan ikinci dalga ve şu anda etkisini gösteren üçüncü dalganın ortaya çıkması ile vaka sayısında tekrar artış yaşanmaya başladı.

Ülkede son 24 saat içinde bin 78 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 45 bin 442'ye, 12 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 612'ye ulaştı.

Elde edilen son verilerle birlikte ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmiş oldu. Vaka sayılarının bu hafta içerisinde bin 200'e ulaşabileceği öngörülürken, son 3 gün içerisinde ikinci kez bin vaka limitinin aşılması ile ülkede alarm verildi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, salgını önlemek için yeni tedbirler alınmasının gündemde olduğu ve bu konudaki ilk adımın, herhangi bir semptom göstermese dahi hastalığı taşıyan kişilere ulaşmak olduğu belirtildi.

Bakanlığın yayınladığı bülten ile vatandaşlara yeni açılan test merkezleri hakkında bilgi verilirken, isteyen herkesin evlerine en yakın merkezde ücretsiz olarak test yaptırabileceği bildirildi. Bültende, testlerin herhangi bir kişisel bilgi paylaşılmadan yaptırılabileceği de belirtildi.