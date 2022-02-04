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Korona Virüs Güney Kore’de koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı
Korona Virüs

Güney Kore’de koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Güney Kore’de son 24 saat içinde 27 bin 443 vaka tespit edilmesiyle en yüksek günlük koronavirüs vakası sayısına ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 14:46:00 -
Güney Kore’de koronavirüs salgınında en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı

Güney Kore Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam Kovid-19 vaka sayısının 934 bin 656’ya çıktığı ülkede, 1 Şubat’tan bu yana vaka sayılarında artış yaşandığı kaydedildi.

Verilere göre 27 bin 443 ile en yüksek günlük vaka sayısının tespit edildiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri, beş gün sürecek Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle insanların bir araya geleceği ve Kovid-19 vakalarında artış görülebileceği konusunda uyardı.

Güney Kore’de son 24 saatte virüse bağlı 24 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 6 bin 836’ya ulaştı.

Endonezya'nın Bali Adası'na uluslararası direkt uçuşlar 16 Şubat'ta başlayacak

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen Asya ülkelerinden Endonezya’da, iki yıl sonra Bali Adası'na direkt uluslararası uçuşların yakın zamanda başlayacağı bildirildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, Bali'ye virüs nedeniyle iki yıldır askıda olan uluslararası direkt uçuşların 16 Şubat itibari ile yeniden başlayacağını belirtti.

Açıklamada, tek doz Kovid-19 aşısı olan ziyaretçilerin 7 gün, iki ve daha fazla aşı olan ziyaretçilerin ise 5 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Endonezya'da son 24 saatte 27 bin 197 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti.

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