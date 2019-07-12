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Güney Kore'de köpek eti tüketimine karşı gösteri

12 Temmuz 2019 Cuma 14:06
Güney Kore'de köpek eti tüketimine karşı gösteri

SEUL (AA) - Güney Kore'de, aralarında Amerikalı aktris Kim Basinger'ın da olduğu onlarca kişi, köpek eti tüketimine karşı gösteri düzenledi.

Köpek eti tüketimine karşı çıkan göstericiler, bugünün geleneksel bir takvime göre "köpek eti günleri"nin başlangıcı olarak kabul edilmesi nedeniyle, başkent Seul'de Ulusal Meclis binası yakınlarında bir araya geldi.

Göstericiler, "Köpek eti bitmeden önce kaç milyonun daha ölmesi gerek", "köpek ölümlerinin farkına varın" yazılı pankartların yanı sıra köpek kadavrası maketleri taşıdı.

Basinger, gösteride yaptığı konuşmada, "Köpeklerin gözyaşlarınıza değil, yardımınıza ihtiyacı var. Bu gezegendeki bu zulmü sona erdirmeliyiz. Acı çeken her şeye yardım etmeliyiz." dedi.

Diğer yandan, protestonun düzenlendiği alanın hemen yakınında toplanan yaklaşık 20 kişilik karşıt bir grup ise köpek etinin yasal hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Restoranlara satılmak üzere köpek yetiştiren çiftçilerin de aralarında olduğu grup, haşlanmış köpek eti yedi.

Geleneksel bir takvime göre, ülkede en sıcak üç günün ilki bugün yaşanıyor ve bazı Güney Koreliler, bu günlerde köpek eti yemenin yada tavuk çorbası içmenin sıcaklarla mücadelede kendilerine güç verdiğine inanıyor.

"Köpek eti günü" olarak adlandırılan bu üç en sıcak günde rutin olarak köpek eti tüketimi karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon köpeğin eti için kesildiği sanılıyor.

Protestolar nedeniyle köpek eti servis eden restoranların sayısında gözle görülür düşüş olduğu kaydediliyor.

Geçen yıl yapılan bir araştırma, Güney Korelilerin yaklaşık yüzde 80'inin bir önceki yıl köpek eti tüketmediğini ortaya koymuştu.



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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:06
  1. Güney KORE
  2. köpek eti

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