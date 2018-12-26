0553 313 94 23

Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa dışı dinleme baskını

26 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa dışı dinleme baskını

ANKARA (AA) - Güney Kore'de savcılar, devlet başkanlığı sarayı Çeong Wa Dae'ye, siviller hakkında bilgi toplamak için yasa dışı dinleme yapıldığı iddiaları üzerine baskın düzenledi.

Yonhap'ın haberine göre, Seul Doğu Bölge Savcılığından müfettiş ve savcılar, Çeong Wa Dae'de yasa dışı dinleme yapılıp yapılmadığına dair kanıt toplanması amacıyla devlet başkanlığı sarayına gönderildi.

Saraydan yapılan açıklamada, savcıların inceleme yaptığı doğrulandı.

Aramanın, Kore Hürriyet Partisinin (LKP) şikayeti üzerine çıkarılan emir doğrultusunda yapıldığı, savcılara belgeler ve muhtemel kanıtların sağlandığını, ancak Çeong Wa Dae'nin içine girmelerine izin verilmediği duyuruldu.

Savcılık da baskında özellikle devlet başkanlığı sarayı özel teftiş biriminin hedef alındığını bildirdi.

Ana muhalefet partisi LKP, Çeong Wa Dae Personel Şefi Im Jong-seok ve Devlet Başkanı Moon Jae-in'in sivil işler sekreteri Ço Kuk dahil devlet başkanlığı yetkililerini, görevlerini kötüye kullanmak ve sorumluluklarını ihmal etmekle suçlamış, bunun üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Suçlamalar, savcılık özel müfettişi Kim Tae-woo'nun, Çeong Wa Dae için çalışırken başlıca haber kuruluşları ve eski bürokratlar dahil çok sayıda sivili yasa dışı dinlediğini itiraf etmesine dayandırılıyordu.

Güney Kore devlet başkanlığı sarayı Çeong Wa Dae, iddiaları reddetmiş, Kim'i, üstlerinden uyarı almasına rağmen bu tür faaliyetler içinde bulunmakla suçlamıştı. Kim hakkında Çeong Wa Dae hakkında gizli bilgiyi sızdırmak suçlamasıyla şikayette de bulunulmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 10:29
  1. devlet başkanlığı sarayı
  2. Güney KORE
  3. Yasa dışı dinleme

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vestel'e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan "Verimlilik Ödülü"
    1. Vestel'e Sanayi ve Teknoloji..
    2. İstanbul Barosu, darbecilerin borusu!
    3. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    4. MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Terörle..
    5. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ben..
    6. TCMB'den döviz depo ihalesi
    7. Rusya'da asgari ücret tutarı belli oldu!
    8. Bakan Varank, AA'nın "Yılın..
    9. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Çok önemli..
    10. FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon"..
    11. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "(Ekonomi) Şu..
    12. Bahçeli'den ABD açıklaması
    13. TÜSİAD Başkanı Bilecik: "İkinci 100..
    14. Güney Kore'de başkanlık sarayına yasa..
    15. Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi
    16. Tokat'ta kar yağışı ulaşımı aksattı
    17. Yozgat ve Konya'da okullar tatil edildi
    18. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Olympiakos
    19. Türkiye tüm dünyada mazlumların sesi..
    20. Bugün okullar tatil mi? 26 Aralık..
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Asgari ücret belli oldu
    Asgari ücret belli oldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Hainler aynı safta
    Hainler aynı safta
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler
    CHP'nin "Özel" seçilmiş vekilinden Erdoğan'a hadsiz sözler