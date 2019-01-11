Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu

ANKARA (AA) - Güney Kore'de 14 kişiyi taşıyan bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi kayboldu.

Yonhap ajansının Sahip Güvenlik ekiplerine dayandırdığı haberine göre, 14 kişinin bulunduğu tekne, yerel saatle 05.00 sıralarında Yokji Adası'nın 80 kilometre uzağında alabora oldu.

Yetkililer, kazada aralarında kaptanın da olduğu 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Teknedeki diğer 9 kişinin kurtarıldığını bildiren yetkililer, kayıp 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldığını ifade etti.

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon'un ofisinden yapılan açıklamada, Lee'nin, kayıp kişilerin bulunması için mevcut tüm kaynakların seferber edilmesi ve yaralılara gerekli tüm tıbbi hizmetin sunulması çağrısında bulunduğu aktarıldı.







